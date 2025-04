Galípolo: BC avalia se a Selic para a qual está caminhando é contracionista o suficiente

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou nesta segunda-feira, 28, que a autarquia tem uma certeza razoável de que a taxa Selic está em nível contracionista, mas ainda tenta entender se o juro é restritivo o bastante para fazer a inflação convergir ao centro da meta, de 3%. "Estamos aqui tateando para entender se o nível que a gente está caminhando - importante o gerúndio aqui -, se o nível que nós estamos caminhando está chegando no patamar contracionista o suficiente para a convergência da inflação", afirmou, em um evento do J. Safra em São Paulo.

Ao destacar o gerúndio, o presidente do BC parece reforçar a ideia de que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai respeitar o forward guidance deixado em maio e aumentar novamente a taxa Selic na sua próxima reunião, dos dias 6 e 7, em menos de 1 ponto porcentual.

Na semana passada, três diretores do BC - Paulo Picchetti, Diogo Guillen e Nilton David - reforçaram, em eventos às margens das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), que a escalada da incerteza no cenário externo deve levar o BC a abandonar o forward guidance nas reuniões seguintes, depois de maio.

Nesta segunda-feira, Galípolo também reforçou o aumento da incerteza, afirmando que o Banco Central "se sente como um navegador do século 16, que enxerga uma milha e meia à sua frente." "Quando eu digo que tem essa incerteza, que a gente precisa ganhar algum tipo de flexibilidade e graus de liberdade, o que está presente já na comunicação oficial do Copom na última reunião, eu acho que isso se responde a isso", afirmou.

Indagado sobre o tema, ele ainda disse que a curva de Taylor apresentada por Guillen na semana passada, em um evento da XP Investimentos, não destoa da comunicação do Copom.

O evento do J. Safra foi aberto à imprensa apenas por transmissão. O vídeo foi interrompido duas vezes: de 9h58 às 10h05, e de 10h20 às 10h27. Esses trechos da apresentação do presidente do BC só foram disponibilizados posteriormente.

Período de silêncio

A fala de Galípolo no J. Safra Macro Day 2025 provavelmente foi a penúltima menção pública do presidente do BC a quaisquer assuntos de conjuntura econômica antes da próxima reunião do Copom, nos dias 6 e 7 de maio.

O período de silêncio do colegiado começa na próxima quarta-feira, 30.

Antes, Galípolo ainda deve participar da entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) na terça-feira, 29.