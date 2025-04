EUA elevam projeção de necessidade de financiamento pelo governo a US$ 514 bilhões no trimestre

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos elevou, nesta segunda-feira, 28, sua projeção de necessidade de financiamento junto ao mercado no trimestre atual, aproximando-se do topo das estimativas dos estrategistas. O Tesouro estima que o endividamento líquido - a diferença entre o total a ser emprestado e o valor das dívidas que vencem - será de US$ 514 bilhões entre abril e junho. A estimativa inicial era de US$ 123 bilhões.

Um alto funcionário do Tesouro explicou que, devido a restrições relacionadas ao limite do tamanho da dívida federal, o Tesouro não conseguiu manter o saldo de caixa tão alto quanto o esperado, o que levou ao aumento da necessidade de tomada de empréstimos no mercado.

Os números precedem a divulgação mais importante na quarta-feira, que informa ao mercado como essa dívida será dividida entre títulos de curto e longo prazo. Essa repartição tem implicações ainda mais significativas para o rendimentos, incluindo o projetado nas notas de 10 anos, que determinam o custo de hipotecas e outras dívidas para consumidores e empresas.