EUA demitem todos os colaboradores da Avaliação Nacional do Clima, mostra email

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente Donald Trump demitiu todos os colaboradores do estudo do governo dos EUA subsidia os governos federal e locais com informações para que se preparem para os impactos das mudanças climáticas, segundo email enviado a eles nesta segunda-feira.

A demissão de quase 400 colaboradores da sexta Avaliação Nacional do Clima (NCA, na sigla em inglês), que é exigida pelo Congresso, deixa o futuro do relatório em dúvida, já que a análise plurianual revisada por pares deve ser publicada em 2028.

"Neste momento, o escopo do NCA6 está sendo avaliado de acordo com a Lei de Pesquisa sobre Mudanças Globais de 1990", diz o email visto pela Reuters, referindo-se à legislação que deu início às avaliações assinada pelo presidente republicano George H.W. Bush.

A avaliação climática foi supervisionada pelo Programa de Pesquisa sobre Mudanças Globais, desmantelada pelo governo Trump no início deste mês, e coordenou a contribuição de 14 agências federais e centenas de cientistas externos.

Suas descobertas tinham o objetivo de informar as agências federais e os parlamentares para a tomada de decisões sobre políticas climáticas e prioridades de financiamento.

A última avaliação, publicada em 2023, apontava que a mudança climática estava cada vez mais impondo custos aos norte-americanos, à medida que os preços aumentavam para seguros relacionados ao clima ou determinados alimentos e que o atendimento médico tornava-se mais caro enquanto as pessoas passaram a enfrentar ameaças como o calor extremo.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o email.

O governo de Trump tem como alvo a pesquisa científica em várias áreas em cortes abrangentes de empregos no governo para reduzir o que ele chama de gastos desnecessários, incluindo os Institutos Nacionais de Saúde, a Agência de Proteção Ambiental e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

A avaliação climática foi um alvo do Projeto 2025, projeto de política de direita escrito pela Heritage Foundation que ajudou a moldar algumas das políticas de Trump.

O capítulo sobre agências científicas do Projeto 2025 afirma que a Avaliação Climática Nacional deve ser reformulada para garantir que os colaboradores sejam melhor examinados.

(Reportagem de Valerie Volcovici)