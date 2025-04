Espanha tem metade da rede elétrica restaurada após apagão, diz premiê

A operadora de rede da Espanha restabeleceu o fornecimento de eletricidade para cerca de metade do país depois que um grande apagão de energia afetou a Península Ibérica nesta segunda-feira. O restante deve ser restabelecido até terça-feira, disse o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

O que aconteceu

Primeiro-ministro diz que não se pode descartar qualquer hipótese sobre causa de apagão. Em discurso televisionado ao país, Sánchez afirmou ainda que "todas as causas potenciais estão sendo analisadas".

As instituições de Estado competentes e todos os operadores privados estão trabalhando de forma coordenada para entender o que aconteceu. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha

Apagão afetou toda a Península Ibérica. Em Portugal, o primeiro-ministro Luis Montenegro afirmou que a origem da falha de energia ocorreu "provavelmente na Espanha". O primeiro-ministro anunciou que esta "situação grave e inédita" deve ser normalizada no país "nas próximas horas". Em vários bairros de Lisboa, a eletricidade começou a ser restabelecida, constataram jornalistas da AFP e moradores ouvidos por telefone.

A falta de energia foi constatada por volta das 12h no horário local, 7h em Brasília, e interrompeu uma série de serviços. Estações de metro na Espanha e em Portugal foram evacuadas, semáforos pararam de funcionar e o trânsito entrou em estado de caos, segundo relatou a imprensa ibérica.

Companhia aéreas relataram problemas em aeroportos.Controladores de tráfego aéreo disseram que o tráfego foi afetado e aviões "sumiram" nas rotas europeias após se desconectarem da rede.

Problemas nas telecomunicações. Redes telefônicas foram afetadas, com serviços de mensagens e ligações operando com metade da velocidade.

Os governos de Portugal e Espanha convocaram reuniões de emergência. A Comissão Europeia disse estar em contato com as autoridades e operadores para compreender a causa e o impacto do corte maciço no abastecimento elétrico na Península Ibérica.

A península tem sua energia conectada por cabos terrestres, que fornecem energia para boa parte da Europa. Em caso de interrupção em algum dos países a Oeste, a probabilidade de que o país vizinho tenha problemas é grande.

Ucrânia ofereceu ajuda aos países europeus.O anúncio foi feito por German Galuschenko, líder da pasta ucraniana, em publicação no X. A ajuda seria uma forma de retribuir o apoio dos países da União Europeia no conflito com a Rússia. Apesar de oferecê-la, o país não detalhou o que seria feito para auxiliar na retomada da energia elétrica nos países aliados.

*Com AFP