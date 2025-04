Espanha declara estado de emergência nacional após apagão 'maciço'

O Ministério do Interior da Espanha declarou estado de emergência no país na segunda-feira (28), após uma queda de energia generalizada que afetou a maior parte da Península Ibérica. A eletricidade volta progressivamente ao país, mas por volta das 20h locais (15h em Brasília), apenas 20% da eletricidade havia sido restabelecida.

O ministério indicou que o estado de emergência será aplicado nas regiões que o solicitarem.Até agora, Madri, Andaluzia e Extremadura pediram ao governo central que garanta a ordem pública e outras funções.

De clientes correndo para os caixas eletrônicos de bancos a ruas lotadas com moradores desesperados para encontrar uma rede telefônica, o apagão gerou pânico na Espanha.

O primeiro-ministro Pedro Sanchez convocou uma "reunião extraordinária do Conselho de Segurança Nacional" na tarde desta segunda, de acordo com seu gabinete.

"O fornecimento já foi restabelecido em vários territórios no norte e no sul da península, graças às interconexões com a França e o Marrocos", anunciou Sanchez, em uma declaração solene de sua residência oficial, após a reunião.

"Ainda não temos informações conclusivas sobre as causas" da interrupção, garantiu, pedindo para as pessoas que "se informem pelos canais oficiais" de comunicação e não façam especulações.

"A Espanha tem as ferramentas para lidar com esse tipo de situação", insistiu o líder socialista. "Não há problemas de segurança. Nosso sistema hospitalar está funcionando corretamente" e "há geradores nos centros de saúde que estão funcionando normalmente e têm um alto nível de autonomia", disse Sanchez.

Por isso, "quero fazer um apelo aos cidadãos para que colaborem com as autoridades e ajam com responsabilidade e civismo, como sempre fizemos em crises passadas", acrescentou.

No início da tarde, o gestor da rede espanhola estimou que levaria "entre 6 e 10 horas" para restabelecer a eletricidade em toda a Espanha, no melhor cenário.

Caos nos elevadores, trânsito, trens e aviões

Em Madri, os serviços de emergência realizaram centenas de operações para retirar pessoas presas em elevadores, segundo as autoridades regionais. "Estamos lidando com mais frequência agora com casos de pessoas presas em elevadores. Recebemos 286 pedidos" de ajuda, disse Isabel Diaz Ayuso, chefe do governo regional de Madri, na televisão Antena 3.

O apagão também paralisou o tráfego ferroviário e causou grandes engarrafamentos, principalmente na capital espanhola, onde as linhas de metrô, que transportam cerca de dois milhões de pessoas por dia, foram evacuadas "sem incidentes", segundo Ayuso.

Nas redes sociais, vários moradores que conseguiram encontrar uma conexão com a internet publicaram vídeos relatando suas dificuldades tanto no sistema de transporte quanto nos elevadores.

"Batendo na porta e gritando, um vizinho me ouviu e informou a polícia municipal", disse um homem, que afirmou ter ficado preso por quase 40 minutos em seu elevador antes de ser resgatado.

O tráfego aéreo está interrompido na Espanha e em Portugal, especialmente nos aeroportos de Madri, Barcelona e Lisboa, de acordo com o órgão regulador europeu, Eurocontrol.

Sem previsão de solução em Portugal

Em Portugal, a operadora nacional da rede elétrica (REN) afirmou que era "impossível prever quando a situação voltará ao normal".

"Todos os planos para o restabelecimento gradual do fornecimento de energia foram ativados, em coordenação com os produtores e operadores de energia europeus", disse a REN em um comunicado.

"Parece ser um problema na rede de transmissão (de energia elétrica) cuja causa ainda não foi identificada, aparentemente na Espanha", disse o porta-voz do governo, Antonio Leitão Amaro, à agência de notícias Lusa.

Segundo vários relatos recolhidos pela AFP, a queda de energia afeta vários bairros de Lisboa, onde o sistema de sinalização rodoviária está inoperante.

Segundo a mídia local, pelo menos quatro trens do metrô na capital portuguesa tiveram que ser evacuados.

Nas redes sociais, brasileiros moradores de Portugal também registraram grandes filas para abastecer veículos em postos de gasolina e supermercados ficaram lotados.

Voos da companhia aérea portuguesa TAP com destino e saída do país foram cancelados. A empresa chegou a emitir, na tarde desta segunda, um alerta nas redes sociais aos passageiros, pedindo que não se dirigissem ao aeroporto "até novas informações".

(RFI com AFP)