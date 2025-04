Dorival Júnior assume oficialmente comando técnico do Corinthians

? Corinthians (@Corinthians) April 28, 2025

Com as negociações em curso com a diretoria do clube desde a última sexta (25), Dorival esteve no Maracanã no domingo (17) e acompanhou de perto o revés do Timão. Entre outros problemas, o time vem sofrendo com falhas sistemáticas na defesa: levou 33 gols em 29 jogos. Além do Brasileirão e da Copa do Brasil, o clube também disputa a Copa Sul-Americana. Durante a assinatura do contrato, Dorival exaltou a torcida corintiana.

"É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum. Isso é uma marca registrada. Espero vivenciar tudo isso. Se Deus quiser, darei o meu melhor para todos os torcedores. Ao final da temporada, que possamos lutar por todas as competições que estamos disputando", projetou Dorival, que já treinou outros grandes times como Flamengo, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Atlético-MG.

Dorival substituirá o treinador Ramón Díaz, desligado do clube no último dia 17. O novo técnico do Corinthians comandou o primeiro treino com o elenco nesta tarde. Dorival inicia sua caminhada no clube junto com os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero; e o preparador físico Celso de Rezende.