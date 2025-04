Deliveroo recebe proposta de aquisição da DoorDash

A Deliveroo, empresa britânica de entrega de alimentos, disse na sexta-feira, 25, que recebeu no dia 5 de abril uma proposta de aquisição de 2,7 bilhões de libras (US$ 3,59 bilhões) da norte-americana DoorDash. Nesta segunda-feira, 28, a Deliveroo afirmou que suspendeu seu programa de recompra de ações de 100 milhões de libras, anunciado em 18 de março, por conta da abordagem.

A empresa do Reino Unido mencionou que o Conselho iniciou negociações com a companhia sediada em São Francisco, que ainda não fez uma declaração formal, e concedeu acesso à diligência prévia, mas alertou que não há certeza de que qualquer acordo será fechado.

A DoorDash tem até 23 de maio para fazer uma oferta formal ou desistir, segundo as regras do Painel de Aquisições do Reino Unido.

As ações da Deliveroo subiram ao seu maior preço desde janeiro de 2022. Por volta das 8h40 (de Brasília), a ação da empresa britânica chegou a subir 17,33%, na Bolsa de Londres.

*Com informações da Dow Jones Newswires