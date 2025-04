Conclave para eleição do sucessor do papa Francisco começará em 7 de maio

O conclave para a eleição do sucessor do papa Francisco começará em 7 de maio, decidiram os cardeais da Igreja Católica reunidos nesta segunda-feira (28), informou o porta-voz do Vaticano.

Na quarta-feira da próxima semana, os cardeais participarão de uma missa solene na Basílica de São Pedro, após a qual aqueles com direito a voto - os que têm menos de 80 anos - se reunirão na Capela Sistina para uma votação secreta que pode durar vários dias, informou o porta-voz Matteo Bruni.

