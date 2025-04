Conclave para eleger novo papa começará em 7 de maio, diz Vaticano

Por Philip Pullella e Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Os cardeais católicos romanos se reunirão em um conclave secreto para eleger o novo líder global da Igreja a partir de 7 de maio, disse o Vaticano nesta segunda-feira, confirmando o que uma fonte havia dito anteriormente à Reuters.

A data foi decidida durante uma reunião a portas fechadas de cardeais no Vaticano, a primeira desde o funeral do papa Francisco no sábado, disse a fonte, falando no final do encontro. Um anúncio oficial deverá ser feito em breve.

Cerca de 135 cardeais, todos com menos de 80 anos e de todo o mundo, estão aptos a participar do conclave e decidir quem deve ser o próximo líder da Igreja de 1,4 bilhão de fiéis.

A Capela Sistina do Século 16, onde os conclaves são realizados, foi fechada para turistas nesta segunda-feira para permitir os preparativos para a votação.

Os dois últimos conclaves, em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias. Mas o cardeal sueco Anders Arborelius disse nesta segunda-feira que espera que esse conclave possa levar mais tempo, já que muitos dos cardeais nomeados pelo papa Francisco nunca se reuniram antes.

Francisco priorizou a nomeação de cardeais de lugares que nunca os tiveram, como Mianmar, Haiti e Ruanda.

"Não nos conhecemos", disse Arborelius, um dos cerca de 135 cardeais com menos de 80 anos que participarão do conclave.

O conclave não poderia ter começado antes de 6 de maio. Iniciá-lo um dia depois significa que os cardeais terão um pouco mais de tempo para suas discussões gerais antes da importante votação.

Francisco, papa desde 2013, morreu aos 88 anos em 21 de abril. Seu funeral no sábado e uma procissão por Roma até seu local de sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore atraíram multidões estimadas em mais de 400.000 pessoas.

O cardeal alemão Walter Kasper disse ao jornal La Repubblica que a multidão de pessoas em luto por Francisco indica que os católicos querem que o próximo papa continuasse com seu estilo reformador de papado.

Francisco, o primeiro papa da América Latina, tentou, em grande parte, abrir a Igreja, muitas vezes séria, para novas conversas. Ele permitiu o debate sobre questões como a ordenação de mulheres como clérigos e o alcance dos católicos LGBTQ.

"O povo de Deus votou com os pés", disse Kasper, que tem 92 anos e não participará do conclave. "Estou convencido de que devemos seguir os passos de Francisco."

No entanto, um bloco de cardeais conservadores certamente se oporá a isso e buscará um papa que reafirme as tradições e restrinja a visão de Francisco de uma Igreja mais inclusiva.