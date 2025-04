Conclave para a escolha do sucessor do papa Franscisco começa dia 7

Do UOL

O Vaticano anunciou hoje que o conclave para a eleição do novo papa começará no dia 7 de maio, quarta-feira da semana que vem. Nesta segunda, a Capela Sistina foi fechada ao público para o início dos preparativos para a reunião.

O sucessor do papa Francisco será escolhido pelo colégio de 135 cardeais. A escolha é secreta e exige dois terços dos votos. Pela primeira vez na história, a Europa não tem a maioria dos eleitores.

O corpo do papa Francisco foi sepultado anteontem na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em uma cerimônia fechada para amigos e familiares. Foi a primeira vez desde 1903, ano da morte de Leão 23, que um papa é enterrado fora do Vaticano.

Antes do sepultamento, uma missa pública reuniu mais de 50 chefes de Estado e 10 monarcas na Basílica de São Pedro.

Comércio entre China e EUA despenca

As importações americanas da China já despencaram como resultado da guerra comercial iniciada por Donald Trump.

Segundo o jornal Financial Times, a entrada de produtos chineses pelo porto de Los Angeles prevista para a semana que vem é um terço da registrada no mesmo período do ano passado.

E as reservas de containers padrão para o transporte de bens da China para os EUA caíram 45% neste mês, segundo o serviço de rastreamento Vizion.

Em sua newsletter, o economista Paul Krugman afirma hoje que, como resultado das tarifas de Trump, provavelmente haverá nos EUA "aumentos dramáticos de preços e prateleiras vazias dentro de semanas, além da falência de muitas pequenas empresas que dependem de importações".

Canadá elege premiê em meio a confronto com Trump

O Canadá elege hoje seu próximo primeiro-ministro, cerca de dois meses após a renúncia de Justin Trudeau.

A disputa se dá entre o primeiro-ministro interino Mark Carney, do Partido Liberal, o mesmo de Trudeau, e Pierre Poilievre, do Partido Conservador. Quando Trudeau renunciou, seu partido estava mais de 20 pontos atrás nas pesquisas de intenção de voto.

O quadro mudou dramaticamente desde a posse de Trump, que anunciou tarifas contra o país e afirmou diversas vezes que queria transformar o Canadá no 51º estado americano.

Desde então, com um discurso de confronto ao presidente americano, os liberais dispararam nas pesquisas e ultrapassaram os conservadores - que mantiveram uma postura mais conciliadora.

Nos últimos dias, porém, Poilievre registrou uma leve recuperação, e a eleição está indefinida.

Brics discute resposta a Trump

Os ministros das Relações Exteriores dos países do Brics se reúnem hoje no Rio de Janeiro para discutir a posição do grupo em relação à guerra comercial iniciada por Donald Trump e que tem como principal alvo a China, um dos integrantes do bloco.

"Os ministros estão negociando uma declaração com vistas a reafirmar a centralidade e a importância do sistema multilateral de comércio", disse no sábado o embaixador brasileiro Mauricio Lyrio.

Para o analista Michael Shifter, do centro de estudos Diálogo Interamericano, porém, o bloco "assumirá o papel de defensor das normas e da ordem globais", mas deve evitar "qualquer confrontação direta com o governo Trump".

O Brasil ocupa a presidência temporária do bloco, que representa mais da metade da população global e 39% do PIB mundial.

EUA prendem mais de 100 em operação contra imigrantes

Autoridades dos Estados Unidos prenderam ontem mais de 100 imigrantes durante uma operação em uma casa noturna no Colorado.

Imagens publicadas na internet mostram agentes armados quebrando uma janela e gritando para os frequentadores da boate levantarem as mãos, enquanto a multidão sai correndo.

Foi a maior operação contra imigrantes desde que Donald Trump assumiu o governo em janeiro, prometendo expulsar do país milhões de estrangeiros sem visto de permanência.

Sem exibir provas, a procuradora-geral, Pam Bondi, afirmou na rede social X que a boate era frequentada por integrantes dos grupos "Tren de Aragua" e "MS-13".

No sábado, organizações de defesa dos direitos humanos denunciaram a deportação de três crianças americanas - uma delas em tratamento contra um câncer agressivo - com suas mães estrangeiras.

Uma vítima de atropelamento no Canadá é brasileira, confirma Itamaraty

O Itamaraty confirmou que havia uma pessoa brasileira entre os mortos do atropelamento intencional de uma multidão, no sábado, durante um festival de cultura filipina em Vancouver, no Canadá.

Kira Salim, de 34 anos, é do Rio de Janeiro e trabalhava em uma escola na cidade de New Westminster.

O ataque deixou 11 mortos, entre eles uma menina de 5 anos, e pelo menos 20 feridos.

O motorista foi preso no local. Segundo a polícia, o homem já era conhecido das autoridades e sofre de problemas de saúde mental.

Steve Rai, chefe interino de polícia de Vancouver, disse poder afirmar "com confiança" que as evidências indicam que a ação não teve motivação política.