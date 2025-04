Conclave: começam os preparativos na Capela Sistina

A Capela Sistina foi fechada hoje ao público para o início dos preparativos do conclave que elegerá o próximo papa.

O que aconteceu

Conclave começa em 7 de maio para eleger o novo líder da Igreja Católica, que substituirá o papa Francisco. Ele morreu na última segunda-feira após um quadro de AVC e insuficiência cardíaca.

"Comunica-se que a Capela Sistina estará fechada ao público a partir de segunda-feira, 28 de abril de 2025, devido às exigências do Conclave", afirma uma mensagem publicada no site do Museu do Vaticano, organismo que administra as visitas ao local.

12.mar.2013 - Cardeais se reuniram na Capela Sistina antes do conclave em 2013; o próximo começa em 7 de maio Imagem: AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO

Conclave não tem tempo definido

Os dois conclaves anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias. Cerca de 135 cardeais, todos com menos de 80 anos e vindos do mundo todo, estão aptos a participar do conclave e decidir quem será o próximo líder da Igreja, que conta com 1,4 bilhão de membros.

Os cardeais não podem manter qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave. É proibido enviar mensagens eletrônicas ou alimentar perfis nas redes sociais, por exemplo.

Nomes para a sucessão do papa começaram a ser aventados. Seis religiosos têm se repetido em diversas apostas de veículos especializados na cobertura do Vaticano: Robert Sarah, Péter Erdo, Matteo Maria Zuppi, Pietro Parolin, Jean-Marc Aveline e Luis Antonio Gokim Tagle são alguns dos mais citados.

Para ser eleito, um cardeal precisará de pelo menos dois terços dos votos. Os cardeais não têm direito de se abster nem de votar em si mesmos.

Imagem: Arte/UOL

Sete cardeais brasileiros participam do conclave

Cardeais brasileiros em Roma Imagem: Arquidiocese de Brasília/ via Instagram

Sete cardeais brasileiros votam no conclave. O mineiro Dom Raymundo Damasceno Assis não participará porque tem mais de 80 anos. O religioso de 88 anos, porém, pode receber votos.

Quem são os brasileiros no Conclave