Citi reduz projeção de alta da Selic em maio de 0,75 para 0,50 ponto percentual

BRASÍLIA (Reuters) - O Citi reduziu sua projeção para a alta da taxa Selic na reunião de maio do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, de 0,75 para 0,50 ponto percentual, citando falas de membros do colegiado que destacaram maiores incertezas no cenário externo.

"Nos últimos dias, muitos membros do Copom mencionaram que a maior incerteza global exige movimentos mais lentos da política monetária daqui para frente, reduzindo a probabilidade de um aumento de 0,75 ponto percentual em 7 de maio. Assim, vemos agora o Copom elevando a taxa Selic em 0,50 ponto percentual (para 14,75%) em 7 de maio", disse o Citi em um relatório divulgado nesta segunda-feira.

Segundo o documento, a alta de 0,50 ponto percentual é mais provável do que um ajuste para cima de 0,25 ponto percentual, pois o aumento menor elevaria o risco de que a inflação se afaste da meta de 3%, com banda de tolerância de 1,5% para cima e para baixo, perseguida pelo BC.

O relatório também apontou que o Copom deve baixar sua projeção para a inflação ao fim de 2025, de 5,1% em março para 5% em maio, mas deve manter sua previsão para as altas de preços ao fim de 2026, de 3,7%.

Contudo, a instituição vê o colegiado deixando a Selic inalterada em junho até os primeiros meses do próximo ano, e a taxa básica encerrando 2026 em 12% ao ano.

"Olhando para o futuro, prevemos que a perspectiva de inflação do Copom provavelmente melhorará devido à redução das pressões dos preços dos bens comercializáveis ​​e a novos sinais de desaceleração doméstica", apontou o documento.

(Por Victor Borges)