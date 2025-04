Portugueses reagem e chamam Brasil de Groenlândia Portuguesa; veja memes

Depois de os brasileiros decidirem brincar que Portugal é a "Guiana Brasileira", agora é a vez de os portugueses retaliarem na guerra dos memes: eles nos apelidaram de Groenlândia Portuguesa.

O que aconteceu

O apelido nasceu depois que o Barcelona anunciou a contratação da jogadora portuguesa Kika Nazareth, em novembro de 2024. O time espanhol utilizou nas redes a expressão: "Fala, galera!", tipicamente brasileira, e os portugueses reclamaram do "brasileirismo" na comunicação do clube. Quando a polêmica chegou aos brasileiros, virou piada.

Um clube de uma região separatista que faz de "arma" de combate a língua catalã a usar uma expressão brasileira num post de uma jogadora portuguesa é ironia da boa. -- Ragnawar (@TheRagnawar) November 13, 2024

Por causa da diferença de tamanho entre os países, os brasileiros apelidaram a antiga metrópole de Guiana Brasileira. O apelido faz referência às nossas vizinhas: Guiana (ex-Britânica) e a Guiana Francesa, ex-colônia de países europeus.

É sim, é Guiana Brasileira.

Aceitem. pic.twitter.com/OaZdfgEzme -- Keila ? Anistia é quando eu como vc e sua tia! (@Keila_silva1983) April 19, 2025

Há algumas semanas, passaram a circular memes cada vez mais criativos em que os brasileiros resolveram fazer (mais) graça com a sua aparente "dominação" do território português. Há uma crescente comunidade de imigrantes brasileiros no país europeu.

Os memes da Guiana Brasileira tão ficando cada vez melhores pic.twitter.com/TSZBdgLoqL -- Clarion de Laffalot (@clarionrox) April 25, 2025

Houve portugueses que se ofenderam, mas outros entraram na brincadeira. Foi o caso do cantor e comediante português Rafael Bailão, que dedicou um vídeo inteiro a aprofundar a "zoeira".

A dedicação dos brasileiros à brincadeira aumentou. Surgiram mapas falsos em plataformas digitais mostrando o território português sinalizado como Guiana Brasileira, bandeira para o novo país, além de um verbete inteiro na Wikipedia em português explicando que lugar é este - e como a piada começou.

Gente esse meme da Guiana Brasileira foi longe de mais hauahhaha



Continuem!! pic.twitter.com/eQ6b3I88ue -- .?:?? ? ?:·.thaty ? ?? (@thatiita) April 27, 2025

Mas a irritação dos "gajos" durou pouco e começou a render os próprios memes. Em um segmento bem-humorado na Rádio Comercial, de Portugal, os nossos irmãos disseram que aceitam ser um estado do Brasil se aceitarmos que somos um estado dos EUA - haveria muita influência americana por aqui.

Com essa história de Portugal ser a Guiana Brasileira, os portugueses responderam e mandaram muito bem nessa daqui.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/h5ZxW0TXtl -- O Corvo (@0C0RV0) April 26, 2025

Os portugueses apostaram em uma série de novos nomes para o Brasil. Entre eles: Texas do Sul, Novo Novo México, Funkentucky, Puerto Não Assim Tão Rico, Havaí Que É Tua Taffarel, Brasillinois, Geórgia Amado, Alabamalhação, Capivarizona, Califórnibus, Guam Santana ou Missisítio do Pica-Pau Amarelo.

Mas foi um outro apelido para o Brasil que "pegou": Groenlândia Portuguesa. E como parece que o povo da "Guiana Brasileira" se incomoda mesmo com a proximidade entre EUA e Brasil, o apelido usa o nome do território ao qual Portugal tinha direito pelo Tratado de Tordesilhas de 1494 e onde chegou a desembarcar em 1500, mesmo ano em que chegou ao Brasil, mas do qual abriu mão de colonizar. É bom lembrar que o presidente dos EUA anda interessado em comprar e até possivelmente invadir a ilha que hoje é parte da Dinamarca.

Groenlândia portuguesa foi muito sem graça, péssimo. Vamos ajudar os patrícios: Trás-os-Matos, Alem'mazonas, Simba-dengue, que mais... pic.twitter.com/WsQgH8jnDi -- Miguel O'Hara (@ubrals) April 27, 2025

A maioria dos brasileiros, no entanto, acha que os portugueses podem fazer melhor. Eles consideraram o apelido "fraco" e até já surgiram sugestões como Trás-os-Matos e Alémmazonas.

Foi só o Brasil se declarar dono de Portugal que o país quase inteiro está sem luz (é sério - apagão generalizado).



Enel, foi você? -- Felipe Neto (@felipeneto) April 28, 2025

E os brasileiros estão confusos: os portugueses estão passando por um apagão e eles parecem não entender, nas redes, que esta é uma experiência típica do Brasil. Aparentemente, está longe dessa brincadeira - e da guerra de memes ter fim.