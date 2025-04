China diz estar do 'lado certo da história' na disputa comercial com EUA

Um funcionário de alto escalão do Ministério da Economia da China afirmou nesta segunda-feira (28) que seu país está do "lado certo da história" em sua disputa comercial com os Estados Unidos.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, o presidente Donald Trump impôs tarifas de 10% à maioria dos parceiros comerciais de seu país e taxas que chegam a 145% para muitos produtos chineses.

Pequim respondeu com tarifas de 125% à importação de produtos americanos.

O planejador econômico Zhao Chenxin afirmou em uma entrevista coletiva em Pequim que seu país "está do lado certo da história".

"Acreditamos de modo veemente que, se você se opõe ao mundo e à verdade, isto vai apenas te isolar", declarou Zhao.

Ele afirmou que os Estados Unidos "jogam cartas atiradas do ar, intimidam e depois retornam ao seu mundo", ao mesmo tempo em que condenou o "unilateralismo e a intimidação" de Washington.

O secretário americano do Tesouro, Scott Bessent, defendeu no domingo a turbulenta política tarifária de Trump como uma forma de criar uma "incerteza estratégica" que dá vantagem ao seu país.

Washington deu à maioria dos países um prazo de 90 dias, que termina em julho, para alcançar um acordo e evitar tarifas maiores.

Mas a China disse que lutará a guerra comercial "até o final" e negou a versão americana de que está em conversas com Washington.

bur-oho/je/dan/mas/arm/fp

© Agence France-Presse