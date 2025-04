China aprova construção de 10 novas usinas de energia nuclear por US$27 bi

PEQUIM (Reuters) - O Conselho de Estado da China aprovou a construção de dez novas unidades de geração nuclear, de acordo com uma reportagem do jornal governamental The Paper, publicada na noite de domingo, que estimou o desembolso total em 200 bilhões de iuanes (US$ 27,44 bilhões).

Isso dá continuidade ao ritmo de expansão dos últimos anos, com 10 a 11 unidades aprovadas anualmente entre 2022 e 2024.

Os projetos recém-aprovados, todos usando tecnologias nacionais, representam expansões em cinco usinas nucleares operacionais: Fangchenggang em Guangxi, Sanmen em Fujian, Haiyang em Shandong, Xiapu em Chongqing e Taishan em Guangdong.

O investimento da China em engenharia e construção de energia nuclear atingiu um recorde no ano passado, de 146,9 bilhões de iuanes, disse a Associação Chinesa de Energia Nuclear em seu relatório anual, também divulgado no domingo.

No final de 2024, a China tinha 57 unidades em operação com uma capacidade instalada de quase 60 gigawatts, de acordo com o relatório.

O relatório prevê que, até 2030, a China alcançará o primeiro lugar global em capacidade nuclear instalada. Atualmente, ocupa o terceiro lugar, atrás dos EUA e da França.

A energia nuclear representou cerca de 5% da geração de energia da China em 2024 e deverá aumentar para 10% até 2040.

A China atingiu 100% de produção nacional de equipamentos essenciais de energia nuclear, afirmou o documento, e acelerará a autossuficiência enquanto continua a promover a cooperação internacional, especialmente com os principais países nucleares e as nações da Iniciativa Cinturão e Rota.

(Reportagem de Colleen Howe)