'Um homem simples': Cardeais querem papa 'humilde' que unifique igreja

Alguns dos cardeais que participarão da escolha do próximo papa declararam que veem a missão com "apreensão", enquanto começam a traçar o perfil do próximo pontífice.

O que aconteceu

Para cardeal, próximo papa deve ser "unificador". O luxemburguês Jean-Claude Hollerich disse ver o conclave com certa "apreensão", mas que tem "grande esperança". Mais do que a "região geográfica", é preciso focar nas "competências" e nas "personalidades", já que "um papa é sempre um unificador", acrescentou.

Cardeais traçam perfil de futuro papa. "Um homem simples", "nem muito jovem, nem muito velho", "um homem que sabe estar em contato com as pessoas, que sabe ouvir pessoas da esquerda e da direita", descreveu Hollerich. Já o cardeal hondurenho Oscar Rodriguez Maradiaga disse ao jornal italiano La Stampa: "Estou esperando por alguém simples e humilde. Um pontífice que mina as lutas de poder dentro da igreja, que continua sendo uma referência de paz no mundo".

Oposição a Francisco recusa que novo papa seja progressista. Para o conservador Gerhard Müller, uma figura importante na oposição a Francisco, a igreja corre o risco de cair em cisma se um papa progressista for eleito. "A questão não é entre conservadores e liberais, mas entre ortodoxia e heresia", declarou o cardeal alemão ao jornal britânico The Times.

Cardeal italiano diz que há "atmosfera muito boa" entre religiosos. Fernando Filoni afirmou que as previsões sobre quem será o futuro papa são da imprensa. "Aprendemos a nos conhecer", acrescentou. Cerca de 80% dos 135 cardeais eleitores foram criados por Francisco, que priorizou países do Sul Global e regiões isoladas.

Escolher próximo papa é "intimidante", diz cardeal. Apesar disso, o britânico Vincent Nichols afirmou que os cardeais farão "seu melhor trabalho quando as portas do conclave estiverem fechadas", porque nesse momento haverá "paz e oração entre nós". A fala foi feita em entrevista à BBC.

Abuso sexual clerical é considerado principal desafio de próximo papa. Durante a reunião de segunda-feira que definiu a data de início do conclave, cardeais abordaram "temas de particular relevância para o futuro da Igreja", indicou um comunicado. "A relação com o mundo contemporâneo e alguns dos desafios que se destacam: a evangelização, a relação com outras confissões, a questão dos abusos".*Com AFP