Bulgária pedirá à UE exclusão do gasto com defesa do déficit orçamentário

(Reuters) - A Bulgária pedirá que os gastos com defesa sejam excluídos de seu déficit orçamentário, disse nesta segunda-feira o primeiro-ministro do país, Rosen Zhelyazkov, segundo a agência de notícias BTA, enquanto Sófia tenta atender aos principais requisitos para ingressar na zona do euro no ano que vem.

Em março, a Bulgária aprovou um orçamento para 2025 visando um déficit de 3%. Mas os estados-membros da União Europeia estão sendo encorajados a aumentar os gastos com defesa sob os planos de rearmamento do bloco, motivados pela guerra da Rússia com a Ucrânia e pelo temor de que a Europa não possa mais ter a proteção norte-americana.

A Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, já propôs que os gastos com defesa sejam isentos dos limites impostos pelas regras do bloco sobre dívida pública.

A BTA citou Zhelyazkov dizendo, durante conversas com o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, que Sófia pediria à Comissão para adotar uma cláusula de suspensão para defesa contra o não cumprimento das regras orçamentárias da UE.

Os gastos com defesa na Bulgária representarão mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, disse Zhelyazkov, com um possível aumento adicional se uma cláusula de suspensão estiver em vigor.

(Reportagem de Daria Sito-Sucic)