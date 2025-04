Brasileira está desaparecida há quase dois meses nos Estados Unidos

Uma brasileira desapareceu na cidade de Elizabeth do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, há mais de 50 dias.

O que aconteceu

Janaína Freire Gonçalves, 48, foi vista pela última vez no dia 10 de março. Quatro dias depois, os policiais de Elizabeth foram acionados no endereço quadra 600 da New Point Road a respeito do desaparecimento da mulher.

A brasileira teria desaparecido após um desentendimento com o companheiro, que é dos EUA. Segundo informações de amigos nas redes sociais, ela teria descoberto que o homem já era casado e tinha um filho com outra mulher. ''Janaína não tem família nos Estados Unidos — seus amigos estão fazendo tudo o que podem para apoiar sua família no Brasil durante este momento doloroso'', escreveu nas redes sociais o grupo que tenta achá-la.

Janaína é de Caxias do Sul (RS) e se mudou há cerca de três anos. ''Tudo que a gente quer é achar ela. Se Deus quiser, bem. Mas se não, pelo menos ter um corpo para velar e dar um velório digno para ela. A gente nunca imaginou passar por isso'', disse Andressa Vidal, prima da vítima, ao jornal Pioneiro.

Policiais locais pedem informações sobre o paradeiro da brasileira. Quem souber de algo pode encontrar em contato com detetive Scott Chertoff, do Escritório do Promotor do Condado de Union, pelo telefone (908) 358-9162; com o sargento Nicholas Falcicchio pelo (908) 721-8186; ou com o detetive Victor Arena, do Departamento de Polícia de Elizabeth, pelo (908) 384-0303.

Autoridades oferecem recompensa. Segundo publicação da polícia, dicas fornecidas que resultarem em prisão e acusação formal podem ser elegíveis para uma recompensa de até US$ 10.000 (Mais de R$ 50 mil na conversão atual).

O UOL entrou em contato com o Itamaraty. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.