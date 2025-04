Bolsas da Europa sobem, de olho no noticiário corporativo e à espera de balanços

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/04/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, à medida que investidores reagem ao noticiário corporativo e aguardam balanços de uma série de grandes empresas da região e dos EUA.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,76%, a 524,38 pontos.

Na Itália, o banco Mediobanca lançou hoje uma oferta de 6,3 bilhões de euros pelo concorrente local Banca Generali. No horário acima, a ação do Banca Generali saltava 6,2% em Milão, enquanto a do Mediobanca subia 0,45%.

Já em Londres, a Deliveroo disparava 17%, após a empresa britânica de delivery de alimentos se tornar alvo de uma proposta de aquisição pela americana DoorDash.

A agenda da Europa prevê nesta semana balanços de gigantes como HSBC, BP, Deutsche Bank e Shell. Nos EUA, quatro das "sete magníficas" do setor de tecnologia - Microsoft, Apple, Amazon e Meta - também divulgam resultados.

A questão do embate comercial entre EUA e China segue no radar. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse ontem acreditar na possibilidade de que Washington e Pequim cheguem a um acordo em relação às tarifas, mas não confirmou se o presidente Donald Trump teve algum diálogo recente com o líder chinês, Xi Jinping.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,41%, a de Paris avançava 0,88% e a de Frankfurt ganhava 0,86%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham altas de 0,71% e 0,85%, respectivamente. Na contramão, a de Lisboa caía 0,07%.

*Com informações da Dow Jones Newswires