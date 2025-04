BCE enfrenta reunião complexa em junho, diz Knot segundo jornal

AMSTERDÃ (Reuters) - A próxima reunião de política monetária do Banco Central Europeu será complexa uma vez que as autoridades precisam equilibrar a incerteza em torno dos riscos de inflação decorrentes das tarifas dos Estados Unidos, disse o presidente do banco central holandês, Klaas Knot, em uma entrevista ao jornal financeiro holandês FD.

"No curto prazo, está 100% claro que o choque de demanda vai dominar e, portanto, a inflação cairá", disse Knot, falando sobre os efeitos das tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"Mas o BCE analisa os riscos de inflação no médio e longo prazo. Em um prazo mais longo, os riscos de inflação são definitivamente para dois lados. Acho que a reunião de junho será realmente complexa."

As autoridades do BCE estão cada vez mais confiantes em cortar as taxas de juros em junho já que a inflação continua sua marcha para baixo, mas há pouco ou nenhum apetite para uma grande mudança, disseram seis fontes à Reuters na semana passada.

Muitos membros do BCE estão agora vendo chances crescentes de um oitavo corte de 0,25 ponto percentual na reunião de 4 de junho, quando o BCE atualizará suas próprias previsões econômicas, disseram eles. O BCE reduziu sua taxa de referência para 2,25% neste mês.

(Reportagem de Bart Meijer)