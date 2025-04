Baosteel espera cortes na produção de aço da China este ano

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - A maior siderúrgica listada em bolsa da China, Baoshan Iron & Steel Co, disse que um corte na produção nacional de aço é provável este ano e sinalizou pressões externas sobre uma indústria que já enfrenta excesso de capacidade e demanda vacilante.

A empresa, conhecida como Baosteel, é uma subsidiária da estatal China Baowu Steel Group, a maior siderúrgica do mundo em produção.

"As chances de um corte são altas, como foi mencionado no relatório do governo", disse Cai Yanbo, vice-gerente geral da Baosteel, a jornalistas durante apresentação de resultados de primeiro trimestre da empresa nesta segunda-feira. O executivo fez o comentário quando questionado sobre as negociações para corte de 50 milhões de toneladas na produção de aço da China neste ano.

Cai, no entanto, acrescentou que não espera que as reduções de produção "sejam implementadas neste mês ou no próximo; apelamos às autoridades relevantes para evitarem uma abordagem única para todos enquanto controlamos a produção".

Um corte de produção dessa magnitude ajudaria a reequilibrar o mercado de aço, sustentando os preços da liga e influenciando os preços de matérias-primas.

Pequim disse que planeja reestruturar a indústria siderúrgica por meio de cortes na produção, sem dar mais detalhes como o momento e a escala desses cortes.

As exportações de aço da China em 2025 cairão cerca de 15 milhões de toneladas em meio a aumentos de tarifas de importação em outros países e as exportações indiretas de aço serão reduzidas em 20 milhões de toneladas, de acordo com Zou Jinxin, presidente da Baosteel.

As exportações de produtos manufaturados, como contêineres, veículos e máquinas, são normalmente classificadas como exportações indiretas de aço.

Zou disse que espera que Pequim implemente mais medidas de estímulo para combater choques externos.

As exportações de aço da China atingiram um pico em nove anos no ano passado, a 110,72 milhões de toneladas. Já as vendas externas de aço da Baosteel bateram recorde, a 6,07 milhões de toneladas. A empresa não especificou uma meta para 2025.

O consumo de aço da China em 2025 cairá 2%, acrescentou Zou.

A Baosteel teve alta de 26,4% no lucro líquido do primeiro trimestre sobre um ano antes, ajudada por custos mais baixos.

