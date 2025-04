Ataque de abelhas deixa pessoas feridas e dois cavalos mortos em evento no RS

Um ataque de abelhas deixou pessoas feridas e dois cavalos mortos durante um evento particular de cavalgada, na tarde do último domingo, 28, em Ivoti, região metropolitana de Porto Alegre, de acordo com informações da prefeitura. Não foi informado o número exato de pessoas atingidas.

Durante a realização do evento, que tinha o apoio do município, nas proximidades do Núcleo de Casas Enxaimel, ocorreu o incidente envolvendo um enxame de abelhas. Participantes e cavalos foram atacados.

"Algumas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital São José de Ivoti e para redes médicas da região. Infelizmente, também tivemos a confirmação do óbito de dois cavalos", disse o município.

A última vítima hospitalizada foi liberada na manhã desta segunda-feira, 28, disse a prefeitura ao informar que o enxame seria removido do local.

O município alega que tem prestado apoio aos envolvidos e seguirá acompanhando o caso de perto.