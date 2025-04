Ataque de abelhas deixa mais de 30 feridos e um cavalo morto no RS

Mais de 30 pessoas ficaram feridas e um cavalo morreu após um ataque de abelhas na cidade de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), ontem.

O que aconteceu

Ataque de abelhas ocorreu durante a 12º Cavalgada da Amizade, realizada no Núcleo de Casas Enxaimel. Pelo menos 250 pessoas participaram do evento, entre as quais 150 cavaleiros. As informações foram divulgadas pelos organizadores da cavalgada.

Multidão curtia o evento quando, subitamente, o enxame de abelhas começou a atacar as pessoas. Houve pânico, gritaria e bastante correria para tentar se livrar dos insetos.

Mais de 30 pessoas ficaram feridas, e um cavalo morreu em decorrência dos ataques. Inicialmente, a Prefeitura de Ivoti havia informado que dois cavalos tinham morrido, mas a gestão municipal emitiu nova nota confirmando a morte de apenas um animal.

Corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorro. Os militares usaram água para afastar os insetos, e o local foi isolado.

Feridos foram encaminhados ao Hospital São José, em Ivoti, e a hospitais de cidades vizinhas, segundo a prefeitura. "Desde o primeiro momento, a prefeitura tem prestado apoio aos envolvidos e segue acompanhando o caso de perto, à disposição para colaborar com todas as ações necessárias. Nos solidarizamos com os participantes neste momento difícil", disse a gestão municipal por meio de nota.