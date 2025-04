Apagão misterioso provoca caos em Espanha e Portugal

Um apagão atingiu Espanha, Portugal e partes da França na manhã de hoje. Mais de 50 milhões de pessoas vivem na região.

O que aconteceu

Queda de energia por volta das 11h30 (horário local - 7h30 em Brasília) paralisou transportes, afetou o sinal de celulares, bancos e outros serviços. Imagens mostram estações de metrô fechadas e passageiros com voos atrasados nos aeroportos.

Apagão começou na Espanha, segundo informações preliminares. A E-Redes de Portugal afirmou que o problema teve origem em uma rede de distribuição de alta tensão na Espanha.

As causas do incidente ainda são investigadas e não há previsão para restabelecimento da energia. As operadoras dizem que o fornecimento elétrico pode demorar de seis a 10 horas para ser normalizado no país. Em Lisboa, a empresa de água EPAL alertou para possíveis interrupções no serviço.

Aeroportos com voos atrasados. No Aeroporto de Madri, os pousos e decolagens foram suspensos por pelo menos 30 minutos, o que causou atrasos e filas. Em Portugal, a Autoridade Nacional de Aviação Civil pede que os passageiros não se dirijam ao aeroporto e aguardem por novas informações.

Aeroporto de Barajas, na Espanha Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Falta de eletricidade paralisou metrô em Madri, Lisboa e no Porto. Os bondes em Portugal também pararam de rodar nas ruas. Há relatos de turistas trancados para fora de seus apartamentos porque as portas têm chips eletrônicos.

Entrada da estação de metrô Legazpi foi fechada após queda de energia em Madri, Espanha, em 28 de abril de 2025 Imagem: Susana Vera/REUTERS

Um policial gesticula para organizar o trânsito enquanto os semáforos estão desligados em Lisboa, em 28 de abril de 2025 Imagem: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Autoridades afastam hipótese de ataque hacker. O Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal afirmou que não foram identificados indícios que o apagão foi causado por um ciberataque.

Os governos de Portugal e Espanha convocaram reuniões de emergência. A Comissão Europeia disse estar em contato com as autoridades e operadores para compreender a causa e o impacto do corte maciço no abastecimento elétrico na Península Ibérica.

*Com informações de AFP, Reuters e Deutsche Welle