Apagão afeta toda península ibérica e parte da França

Um corte de luz em larga escala afeta, nesta segunda-feira (28), toda a península ibérica e parte da França, anunciou o gestor da rede elétrica portuguesa REN.

"A REN confirma um corte em larga escala de luz em toda a península ibérica, que também afeta uma parte do território francês e cujo impacto atingiu Portugal a partir de 11h33 (7h33 de Brasília)", afirmou a empresa em um comunicado enviado à AFP.

"Foram ativados todos os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia, em coordenação com os produtores e operadores europeus de energia", explicou a empresa, ao destacar que "as possíveis causas do incidente estão sendo analisadas".

"Ao que parece, seria um problema na rede de transporte (de energia elétrica) cuja causa ainda deve ser identificada, aparentemente na Espanha", declarou o ministro porta-voz do governo, Antonio Leitão Amaro, à agência de notícias Lusa.

Segundo vários depoimentos ouvidos pela AFP, o corte de energia afetou vários bairros de Lisboa, cujo sistema de sinalização parou de funcionar.

De acordo com a imprensa local, pelo menos quatro trens da rede de metrô de Lisboa foram paralisados e os passageiros retirados.

tsc/eb/meb/pc/jvb/mb/fp/aa

© Agence France-Presse