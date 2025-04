Apagão afeta toda a Península Ibérica

Um apagão "massivo" impactou toda a Península Ibérica nesta segunda-feira (28) e forçou a paralisação do tráfego ferroviário na Espanha, enquanto partes do sul da França também foram brevemente afetadas.

A operadora da rede elétrica espanhola, Red Eléctrica, alertou que levará entre "6 e 10 horas" para restaurar totalmente a energia e pediu para evitar "especulações" sobre a causa do apagão, que ainda está sob investigação.

"Os planos para restaurar o fornecimento da energia elétrica foram ativados em colaboração com empresas do setor após o 'zero' (queda total de tensão) ocorrido no sistema peninsular", havia anunciado pouco antes a Red Eléctrica no X, onde especificou que "as causas" do apagão "estão sendo analisadas".

Em Bruxelas, a Comissão Europeia afirmou que está "em contato" com as autoridades portuguesas e espanholas para "compreender as causas subjacentes" do apagão.

A porta-voz da Comissão, Paula Pinho, lembrou que existem "protocolos para restaurar o funcionamento" do sistema energético.

O gestor de infraestrutura ferroviária espanhola Adif anunciou no X que, devido ao apagão, "o tráfego ferroviário foi interrompido em toda a rede".

Tanto em Madri, no centro da península, quanto em Barcelona, no nordeste, muitos moradores saíram às ruas, com os celulares na mão, em busca de cobertura. Muitos semáforos não estavam funcionando, o que gerou engarrafamentos.

- Problemas nas redes de transporte -

O sistema de metrô também foi interrompido e a Direção-Geral de Trânsito (DGT) pediu aos moradores que "evitem circular na medida do possível".

O prefeito de Madri, José Luis Martínez Almeida, fez um apelo semelhante à população. "Se pudermos, ficaremos onde estamos [...] estamos todos em uma situação difícil", disse o prefeito à estação de rádio pública RNE.

O presidente de Governo, Pedro Sánchez, visitou o centro de controle da Red Eléctrica, e seu gabinete declarou que o governo "trabalha para determinar a origem e o impacto deste incidente e dedica todos os recursos para resolvê-lo o mais rápido possível".

Segundo a RNE, a queda de energia não afeta nem as Ilhas Canárias nem as Ilhas Baleares.

A operadora aeroportuária espanhola Aena indicou que suas instalações estão operacionais graças aos geradores de emergência.

"Os aeroportos operam com sistemas elétricos de contingência", embora haja atrasos nos voos, afirmou a Aena no X.

Em Portugal, a operadora nacional da rede elétrica REN confirmou "um corte massivo de luz em toda a Península Ibérica, que afetou também parte da França e cujo impacto chegou a Portugal a partir das 11h33 (07h33 no horário de Brasília)".

"Todos os planos para a restauração gradual do fornecimento de energia foram ativados, em coordenação com os produtores e operadores de energia europeus", disse a REN em um comunicado enviado à AFP. "As possíveis causas do incidente estão sendo analisadas", acrescentou.

Segundo o porta-voz do governo, António Leitão Amaro, em declarações à agência de notícias Lusa, "parece ser um problema na rede de transmissão [de energia elétrica], cuja causa ainda não foi identificada, aparentemente na Espanha".

Segundo vários relatos ouvidos pela AFP, a queda de energia afetou vários bairros de Lisboa, cujo sistema de sinalização deixou de funcionar.

De acordo com a imprensa local, pelo menos quatro trens da rede de metrô de Lisboa tiveram que ser evacuados.

Na França, a queda de energia afetou o País Basco (no sudoeste) e durou pouco tempo. A operadora de rede francesa anunciou que havia restaurado a energia.

burx-cn/thm/jvb/mb/aa/fp

© Agence France-Presse