Amazon lança seus primeiros satélites de internet para rivalizar com Starlink

A gigante americana Amazon lançou nesta segunda-feira (28) seu primeiro lote de satélites de internet do Projeto Kuiper, marcando assim o início de sua concorrência com a Starlink, do magnata Elon Musk.

A missão, chamada Kuiper Atlas 1, decolou da estação espacial de Cabo Canaveral, no estado da Flórida, às 19h locais (20h de Brasília), a bordo de um foguete Atlas V da United Launch Alliance, que colocará em órbita 27 satélites.

