Moraes dá 48 h para defesa de Collor comprovar Parkinson e bipolaridade

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu o prazo de 48 horas para a defesa do ex-presidente Fernando Collor apresentar documentos médicos, após o pedido de prisão domiciliar feita pelos advogados.

O que aconteceu

Defesa pediu concessão de prisão domiciliar humanitária em razão a idade do ex-presidente (75 anos). Além disso, a defesa alegou "comorbidades graves (doença de Parkinson Apneia do sono grave e Transtorno Afetivo bipolar".

Moraes cita audiência convocada pela defesa por videoconferência em que advogados apresentaram requerimentos complementares. Os documentos apresentados comprovariam a necessidade da concessão de prisão domiciliar.

Ministro solicitou a apresentação de documentos comprobatórios. Moraes pediu ainda prontuário, histórico médico e exames anteriormente realizados no prazo de 48 horas. Ele ressaltou ainda o sigilo em relação aos documentos médicos que serão juntados para preservar a privacidade do ex-presidente.

Moraes escreveu que o pedido de oitiva com o médico Rogério Tuma será analisado após a apresentação dos documentos. A defesa havia solicitado que o médico fosse ouvido para prestar eventuais esclarecimentos.

Collor está preso desde sexta-feira passada. O pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes não revogou prisão do ex-presidente, ocorrida depois de Moraes rejeitar recursos contra a condenação em 2023. Ele determinou que o ex-presidente cumpra a pena de 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro em um esquema na BR Distribuidora entre 2010 e 2014.

Prisão de Collor

Collor foi preso no dia 25 pela Polícia Federal, em Maceió, por volta das 4h, no aeroporto. Ele foi levado para a sede da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, na capital do estado, e depois transferido para um presídio federal.

A condenação do ex-presidente, em 2023, está relacionada à Lava Jato. Segundo denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), de 2015, ele teria recebido mais de R$ 20 milhões em propinas entre 2010 e 2014 para viabilizar, por meio de indicações políticas, um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrado pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.

Em decisão, Moraes considerou que os recursos protocolados pela defesa eram "protelatórios", só para atrasar o fim do processo. "A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência da Corte, revela o caráter meramente protelatório dos infringentes, autorizando a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória."