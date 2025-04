Acrobata fica ferido após cabo se romper em apresentação de circo no Ceará

Do UOL, em São Paulo

Um acrobata ficou ferido após cair durante uma apresentação de circo na cidade de Russas, a cerca de 166 km de distância de Fortaleza, ontem.

O que aconteceu

Vídeo mostra acrobata despencando do alto durante uma performance aérea. É possível ver quando o cabo de aço que sustentava o artista cede e ele cai de cabeça para baixo.

Homem está internado com quadro de saúde estável. O Circo Porto Rico diz que o artista foi rapidamente levado para o hospital, mas não esclareceu quais ferimentos ele sofreu.

Circo diz que queda foi um pequeno acidente. Em nota divulgada nas redes, o circo lamentou notícias deturpadas que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagem.

"No momento, prezamos pela responsabilidade e respeito ao artista e seus familiares, evitando especulações e informações desencontradas", afirmou. "Reiteramos o nosso compromisso com a segurança de todos os nossos profissionais e com a transparência ao nosso público".