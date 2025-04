Ações europeias fecham em alta antes de dados e balanços da semana

Por Sukriti Gupta e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias ampliaram seus ganhos nesta segunda-feira, com a maioria dos setores em alta, conforme investidores permaneceram otimistas com a diminuição das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China antes de balanços corporativos e dados econômicos da semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,53%, a 523,19 pontos, sua quinta sessão consecutiva de ganhos -- movimento visto pela última vez em janeiro.

Pequim isentou na sexta-feira alguns produtos dos Estados Unidos de suas tarifas retaliatórias de 125%, de acordo com empresas notificadas, indicando uma disposição para controlar o conflito entre as duas economias.

No domingo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, não confirmou as falas do presidente norte-americano, Donald Trump, de que as negociações com a China sobre tarifas estavam ocorrendo. A China tem negado repetidamente tais alegações.

"Há uma melhora no humor em relação à possível redução da escalada da guerra comercial entre os EUA e a China", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

"Enquanto virmos Trump manter sua postura menos agressiva, isso pode continuar a alimentar o otimismo."

Também melhorou o humor a declaração do presidente russo, Vladimir Putin, de um cessar-fogo de três dias em maio na guerra com a Ucrânia para comemorar a vitória da União Soviética e seus aliados na Segunda Guerra Mundial.

O setor de saúde liderou os ganhos, saltando 1,3%, com a fabricante dinamarquesa de medicamentos Novo Nordisk em alta de 2,6%. O setor de bancos subiu 1%.

Investidores esperam uma semana turbulenta, com os principais dados de inflação da zona do euro e dos EUA. O relatório norte-americano mensal de emprego está previsto para sexta-feira.

O formulador de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) Olli Rehn disse que o BCE pode cortar as taxas de juros abaixo do nível neutro, acrescentando que as tarifas comerciais dos EUA estavam aumentando principalmente os riscos de queda da inflação.

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação positiva de 0,02%, a 8.417,34 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,13%, a 22.271,67 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,50%, a 7.573,76 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,31%, a 37.465,52 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,75%, a 13.456,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,01%, a 6.872,80 pontos.