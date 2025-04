'A cidade parou', diz brasileira em Madri sobre apagão que afetou Europa

O apagão começou no final da manhã de segunda-feira (28) conforme a operadora de rede elétrica portuguesa REN. Além disso, o tráfego ferroviário foi interrompido na Espanha, de acordo com a empresa nacional Renfe. Governo espanhol anunciainvestigações.

"Eu estava em casa, percebi que a luz acabou e fui me informar se era um problema do edifício, mas era da rua", conta Lorena Dilon, produtora brasileira que mora em Madri e foi surpreendida pelo apagão. "Depois comecei a perceber que não conseguia falar com ninguém, nem por telefone, nem por internet. Vi meus vizinhos descendo as escadas. Então vi que era algo um pouco maior, quando consegui receber uma mensagem do Brasil e fiquei sabendo que era um apagão geral", diz a carioca que saiu pelas ruas do bairro onde mora para entender o que estava acontecendo.

"Todos os mercados estavam fechados, os comércios sem luz, as pessoas tentando informação através de telefone, ligando para as famílias", relata.

Segundo ela, muitos carros de polícia e bombeiros estão nas ruas. Muitos turistas tentam se localizar por meio de mapas. "Muitas pessoas entram em mercados para comprar alimentos para se abastecer", conta. "O que a gente sabe é o que a gente escuta nas rádios. A cidade parou",

Já a terapeuta Fernanda Flores está em Lyon, na França, sem informações sobre seu voo de volta para o Rio de Janeiro com escala em Lisboa, pela companhia aérea portuguesa TAP. "Aqui não tem guichê da TAP. Então estou sem informação. Consegui falar com uma funcionária que disse que o voo para Lisboa vai atrasar, mas que minha conexão para o Brasil também vai atrasar. Mas as telas de voos no aeroporto de Lyon não mostra nada, por isso estou preocupada".

O apagão repentino deixou empresas e residências na Espanha, Portugal e partes da França, conectadas à rede elétrica espanhola, sem energia. Segundo o canal de notícias Euronews, um incêndio no sudoeste da França, no Monte Alaric, que danificou uma linha de alta tensão entre as cidades de Perpignan e Narbonne, as duas no sul do País, próximas à fronteira com a Espanha, poderia ter causado a pane elétrica.

Caos generalizado

Na Espanha, por volta das 12h30 desta segunda-feira, as luzes de casas, empresas e lojas em todo o país se apagaram. Gradualmente, os usuários também começaram a relatar problemas de rede em seus celulares. Pouco a pouco, o caos foi se espalhando. O serviço de trem foi interrompido e, uma hora depois, muitos semáforos pararam de funcionar. A Direção-Geral de Trânsito pediu que as pessoas evitem sair de casa de carro e que tenham extrema cautela nas estradas, já que o apagão está impedindo o funcionamento dos semáforos e painéis de sinalização.

Os serviços de emergência da Espanha pediram ao público que liguem apenas em caso extremos, já que as centrais telefônicas estão lotadas de pessoas tentando obter informações.

Os trens de alta velocidade também foram interrompidos, conforme relatos de muitos usuários em redes sociais e a estação de Atocha, no centro da capital espanhola, foi esvaziada. Pouco depois, a agência responsável pelo serviço ferroviário relatou que o incidente interrompeu o tráfego em toda a rede.

Os serviços de metrô nas principais cidades também foram afetados. Os metrôs de Madri e de Barcelona anunciaram interrupção dos serviços e o da capital catalã também retirou os passageiros pelos túneis.

O serviço do Aeroporto El Prat, de Barcelona não foi impactado, mas o de Barajas, em Madri, ficou sem eletricidade.

Em Portugal, a companhia aérea portuguesa TAP emitiu esta tarde um alerta nas redes sociais a todos os passageiros, pedindo que não se dirigissem ao aeroporto "até novas informações".

Falsas informações circulavam nas redes sociais, afirmando que a CNN Internacional havia noticiado que o apagão foi causado por ciberataques russos, com alegadas declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foram desmentidas pela rede de notícias e por outros veículos de comunicação portugueses.

Investigações e fake news

A Comissão Europeia anunciou que está "em contato" com as autoridades espanholas e portuguesas para determinar "as causas" do enorme apagão na Península Ibérica. O Executivo europeu continuará a "monitorar a situação" e a garantir "que a troca de informações entre todas as partes envolvidas ocorra sem problemas", garantiu um porta-voz.

O Governo espanhol convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional. O Centro Nacional de Inteligência espanhol (CNI) anunciou esta tarde a abertura de uma investigação para determinar se a causa pode ser um ataque cibernético. A agência afirmou que, a cada ano, a infraestrutura espanhola é alvo de cerca de 100 ataques desse tipo.

O Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal (CNCS) afirmou que não foram identificados, até ao momento, indícios que apontem para um ciberataque na falha na rede elétrica.

Equipes da operadora francesa de rede elétrica de alta tensão RTE estão trabalhando para ajudar a operadora espanhola, REE. O consumo de energia já foi restaurando em 700 MW via França, disse a RTE. A concessionária francesa informou que "poderia aumentar sua ajuda à Espanha para 950 MW assim que a rede ibérica for tecnicamente capaz de suportá-la", acrescentou em um comunicado.

A operadora da rede elétrica da Espanha estimou na segunda-feira que levaria entre seis e dez horas para restaurar a energia. "Podemos falar em um atraso de 6 a 10 horas se tudo correr bem. Alguns pontos de abastecimento já foram reparados", disse Eduardo Prieto, diretor de operações da Rede Elétrica Espanhola, à rádio Cadena Ser na segunda-feira.

