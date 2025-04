Zelensky diz que forças ucranianas 'continuam operações' na região russa de Kursk

O presidente Volodimir Zelensky garantiu neste domingo (27) que o exército ucraniano continua suas operações na região russa de Kursk, contradizendo o anúncio feito por Moscou no dia anterior de que as tropas russas haviam "libertado" completamente a área de fronteira.

"Nossas forças continuam suas operações defensivas ativas nas áreas designadas das regiões (russas) de Kursk e Belgorod", disse ele nas redes sociais.

Oficiais militares ucranianos rejeitaram no sábado as afirmações "falsas" do Estado-Maior do exército russo, denunciando a "propaganda" de Moscou.

Desde sábado, vários canais russos do Telegram especializados em monitorar os combates também informam que os combates entre russos e ucranianos na região de Kursk continuam.

No entanto, o chefe do Estado-Maior do exército russo, Valeri Gerasimov, disse naquele dia que a região russa "foi libertada" das tropas ucranianas.

Os soldados ucranianos lançaram uma ofensiva em Kursk em agosto de 2024, em resposta à ofensiva de Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022, pegando as tropas russas de surpresa e tomando mais de 1.000 quilômetros quadrados.

Porém, no decorrer de março, os soldados de Moscou conseguiram retomar grande parte da área.

