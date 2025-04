Werder Bremen empata com St Pauli e segue fora da 'zona europeia' na Bundesliga

O Werder Bremen, oitavo colocado, tropeçou em sua corrida por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, ao empatar em 0 a 0 em casa com o St Pauli (14º) neste domingo, no encerramento da 31ª rodada da Bundesliga.

A equipe do Bremen agora soma 46 pontos, um atrás do Mainz (7º) e a dois do sexto colocado Borussia Dortmund (6º), último time atualmente na zona europeia. O sétimo lugar pode garantir uma vaga na próxima Conference League, dependendo do resultado da Copa da Alemanha, mas, de qualquer forma, o Werder perdeu uma boa oportunidade de subir na tabela.

O St Pauli, que terminou com dez homens depois que Connor Metcalfe foi expulso aos 90 minutos após receber dois cartões amarelos em três minutos, agora tem 31 pontos e deu um passo significativo rumo à permanência na primeira divisão. Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o time está seis pontos acima da posição de repescagem pela permanência, atualmente ocupada pelo Heidenheim (16º).

Situação bem mais complicada é vivida pelo lanterna Bochum, que empatou em 1 a 1 em casa com o Union Berlin (13º).

O Bochum tem 21 pontos e está a quatro pontos da posição de repescagem, o que lhe daria esperança de permanecer na liga. Os dois últimos colocados são automaticamente rebaixados para a Bundesliga 2.

No sábado, o líder do campeonato, Bayern de Munique, ficou ainda mais perto de reconquistar o título alemão com uma vitória por 3 a 0 sobre o Mainz. O gigante bávaro está matematicamente a dois pontos de erguer a taça.

O time poderia até ter conseguido se sagrar campeão no sábado se o Bayer Leverkusen, segundo colocado, oito pontos atrás, tivesse tropeçado contra o Augsburg, mas a equipe de Xabi Alonso venceu a partida por 2 a 0 e manteve o suspense vivo por pelo menos mais uma semana.

--- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Alemão e classificação

- Sexta-feira:

Stuttgart - Heidenheim 0 - 1

- Sábado:

Bayer Leverkusen - Augsburg 2 - 0

Bayern de Munique - Mainz 3 - 0

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2 - 3

Wolfsburg - Freiburg 0 - 1

Holstein Kiel - B. Mönchengladbach 4 - 3

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 4 - 0

- Domingo:

Bochum - Union Berlin 1 - 1

Werder Bremen - St Pauli 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 75 31 23 6 2 90 29 61

2. Bayer Leverkusen 67 31 19 10 2 66 35 31

3. Eintracht Frankfurt 55 31 16 7 8 62 42 20

4. Freiburg 51 31 15 6 10 44 47 -3

5. RB Leipzig 49 31 13 10 8 48 42 6

6. Borussia Dortmund 48 31 14 6 11 60 49 11

7. Mainz 47 31 13 8 10 48 39 9

8. Werder Bremen 46 31 13 7 11 48 54 -6

9. B. Mönchengladbach 44 31 13 5 13 51 50 1

10. Augsburg 43 31 11 10 10 33 42 -9

11. Stuttgart 41 31 11 8 12 56 51 5

12. Wolfsburg 39 31 10 9 12 53 48 5

13. Unión Berlín 36 31 9 9 13 31 45 -14

14. St Pauli 31 31 8 7 16 26 36 -10

15. Hoffenheim 30 31 7 9 15 40 58 -18

16. Heidenheim 25 31 7 4 20 33 60 -27

17. Holstein Kiel 22 31 5 7 19 45 74 -29

18. Bochum 21 31 5 6 20 30 63 -33

