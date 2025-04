Veja fotos do 1º dia de visitação da sepultura do papa Francisco

Do UOL, em São Paulo

O túmulo do papa Francisco começou a receber visitas públicas hoje, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. O argentino foi sepultado ontem no local.

O que aconteceu

Fiéis visitam o local para rezar e prestar últimas homenagens ao papa Francisco. Abertura da visitação pública ao túmulo criou filas na basílica.

Francisco foi sepultado ontem às 13h30 no horário local (8h30 em Brasília) numa cerimônia fechada que foi presidida pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell. A duração do encontro foi de 30 minutos e teve a presença de familiares do pontífice.

Este é o primeiro sepultamento de um pontífice fora do Vaticano desde Leão 13 em 1903. Francisco pediu que a sepultura fosse "no chão, sem decoração especial". Feita de mármore da Ligúria, o túmulo tem uma única inscrição "Franciscus" e a reprodução de sua cruz peitoral, como pedido pelo argentino em seu testamento.

Francisco costumava rezar no templo. Muito ligado ao culto da Virgem Maria, o papa fazia orações na véspera ou no retorno de cada uma de suas viagens ao exterior.

Fiéis visitam o túmulo do papa Francisco

Pessoas em frente à Basílica de Santa Maria Maggiore, onde está o túmulo do papa Francisco Imagem: Tiziana FABI / AFP

Fiéis fazem fila para visitar o túmulo do papa na Basílica de Santa Maria Maggiore Imagem: Tiziana FABI / AFP

Pessoas na fila para visitar o túmulo do papa Francisco Imagem: Tiziana FABI / AFP

Pessoas na fila para visitar o túmulo do papa Francisco Imagem: Claudia Greco/Reuters

Freira reza junto do túmulo do Papa Francisco em Santa Maria Maggiore Imagem: Tiziana FABI / AFP

Túmulo do Papa Francisco recebe visitas na Basílica Santa Maria Maggiore Imagem: Tiziana FABI / AFP

Túmulo do Papa Francisco no primeiro dia da abertura ao público Imagem: Tiziana FABI / AFP

Uma rosa branca sobre o túmulo do Papa Francisco Imagem: Tiziana FABI / AFP