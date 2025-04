Túmulo de Francisco em Roma recebe peregrinação de fiéis, um dia após enterro

Os fiéis se reúnem neste domingo (27) diante do túmulo do Papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, datada do ano 432 e escolhida pelo pontífice argentino para receber a sua sepultura. É a primeira vez em mais de um século que um papa não é enterrado no Vaticano. O funeral, no sábado (26) reuniu mais de 400 mil fiéis na Praça de São Pedro. Na Igreja Católica, começam as negociações sobre a sucessão do jesuíta, no conclave que terá início na segunda semana de maio.

O fervor popular em torno de Francisco permanece forte em Roma neste domingo (27), um dia após a cerimônia fúnebre com missa na Praça de São Pedro. "É muito emocionante", disse Tatiana Alva, uma peruana de 49 anos que mora no Canadá, após ver o túmulo do papa. "Ele foi uma figura muito importante por causa de sua mensagem, sua dedicação aos pobres, aos abandonados, aos negligenciados pelos governos", acrescentou ela, enxugando as lágrimas.

O papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21) aos 88 anos, foi enterrado ? como sete papas antes dele ? em uma cerimônia privada, no sábado, na Basílica de Santa Maria Maggiore, uma igreja dedicada à Virgem Maria e uma das quatro basílicas papais em Roma.

Desde as das 6h pelo horário local (1h em Brasília), o público pôde acessar o local do túmulo, no lado esquerdo da basílica. Acima da lápide de mármore, que traz a única inscrição "Franciscus" ? Francisco em latim ? está pendurada a cruz do "bom pastor", uma cópia da usada pelo pontífice, iluminada por uma luz suave.

"Foi muito emocionante, um momento raro", disse Raphaël De Mas Latrie, um francês de 45 anos que estava acompanhado da família na Basílica Santa Maria Maggiore para "dar o último adeus a Francisco".

Muitos fiéis presentes ao funeral, no sábado, já haviam planejado estar em Roma para a canonização de Carlo Acutis, um adolescente que morreu em 2006, conhecido por sua preocupação com os outros e sua grande piedade. A cerimônia, porém, foi adiada após a morte do papa.

Neste domingo, uma missa reuniu 200.000 pessoas na Praça de São Pedro, segundo o Vaticano. "Vocês vêm de todos os lugares: de todas as dioceses da Itália, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, da África, da Ásia, dos Emirados Árabes. Com vocês, o mundo inteiro está verdadeiramente presente!", saudou o cardeal Pietro Parolin, ex-número dois do Vaticano, em sua homilia, provocando aplausos da multidão.

O falecido Papa "teria desejado muito conhecê-los, olhá-los nos olhos, passar entre vocês para cumprimentá-los", continuou, enfatizando que Francisco era a "testemunha brilhante de uma Igreja que se curva com ternura para aqueles que estão feridos".

Conclave

O Vaticano observa um período de luto de nove dias, durante o qual ocorrerão cemebrações e homenagens todos os dias na Basílica de São Pedro, até 4 de maio. Pelas regras do Vaticano, o conclave deve começar entre o 15º e o 20º dia após a morte do papa, ou entre 5 e 10 de maio.

Convocados para o conclave, os 135 cardeais eleitores ? aqueles com menos de 80 anos ? terão a difícil tarefa de escolher, a portas fechadas na Capela Sistina, o futuro chefe da Igreja Católica.

Francisco "foi muito gentil, humilde e usou uma linguagem que os jovens conseguiam entender. Não creio que o próximo papa seja assim, mas espero que ele tenha a mente aberta e esteja ciente dos desafios do mundo de hoje", acrescentou Tatiana Alva. Para a peruana, "a Igreja também deve reconhecer os danos que causou: abuso sexual, abuso de indígenas. O Papa Francisco pediu perdão, e espero que o próximo papa continue esse legado", concluiu.

Embora Francisco tenha deixado a imagem de um papa reformista com uma franqueza notória, não há garantia de que seu sucessor seguirá o mesmo caminho, alertam especialistas. Ainda que o jesuíta argentino tenha nomeado a maioria dos cardeais chamados para eleger seu sucessor.

Francisco, um ex-arcebispo de Buenos Aires que defendeu ardentemente os marginalizados, era muito diferente de seu antecessor Bento XVI, um intelectual alemão que se sentia desconfortável em público. Uma personalidade que por sua vez contrastava com o carismático, atlético e imensamente popular papa polonês João Paulo II.

"Espero que tenhamos outro papa tão competente quanto Francisco para falar ao coração das pessoas, para estar perto de cada pessoa, não importa quem ela seja", afirmou Maria Simoni, uma italiana de 53 anos.

(Com AFP)