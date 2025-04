Policial civil aposentado mata homem que tentava assaltar padaria em SP

Do UOL, em São Paulo

Um policial civil aposentado matou um homem que tentava assaltar uma padaria hoje, na Vila Nelson, na zona norte de São Paulo. Uma funcionária do estabelecimento foi socorrida após ser atingida de raspão.

O que aconteceu

Caso aconteceu em uma padaria na Avenida Jaçanã. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que o assaltante chega, usando um capacete, e aponta uma arma para a funcionária do caixa do estabelecimento.

Suspeito tinha 21 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um policial civil aposentado que estava na padaria interveio e baleou o assaltante. A morte foi constatada por uma médica do SAMU.

Funcionária se feriu. A mulher que trabalhava no caixa, de 38 anos, foi atingida de raspão. Ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro da UPA Jaçanã.

Polícia investiga o caso. "Foi solicitada perícia ao local e o caso foi registrado no 73º Distrito Policial (Jaçanã), que requisitou as imagens da padaria para auxiliar no esclarecimento da dinâmica dos fatos", informou a SSP.