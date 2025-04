Empresário capota BMW e morre em evento de carros de luxo na Embraer

O empresário Wilson Coelho Neto, de 48 anos, morreu ontem após sofrer um acidente no evento "Driver Top Speed 2025". A competição amadora entre carros esportivos de luxo foi realizada no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto, interior paulista.

O que aconteceu

Wilson competia no "Driver Top Speed 2025", em Gavião Peixoto (SP), com BMW M3 G80. O carro era o mesmo com o qual ele venceu as provas de uma e duas milhas no evento do ano passado.

Chovia, deixando pista molhada e escorregadia. O empresário perdeu o controle do carro, que rodou e atingiu outros dois veículos.

Com o impacto, a BMW de Wilson capotou. Segundo a Driver Brasil, organizadora do evento, ele foi atendido de "imediato" pela equipe de socorristas do evento, mas não resistiu aos ferimentos.

Apesar do atendimento imediato da UTI móvel, ele não resistiu aos ferimentos. O evento foi encerrado imediatamente

Driver Brasil, em nota

Demais envolvidos passam bem. Também segundo os organizadores, os pilotos dos outros carros envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves.

A competição

Driver Top Speed é competição entre pilotos amadores. São realizadas provas de velocidade de meia, uma e duas milhas entre carros esportivos.

O piloto larga com o carro parado e ao final da puxada serão registradas as velocidades máximas atingidas nas respectivas distâncias mencionadas

acima.

Regulamento da competição

Três primeiros colocados em cada categoria são premiados. Os pilotos que atingirem velocidade superior a 321,8 km/h também levam uma certificação especial, chamada de "Certificação 200 Miles Driver Club".

Evento ocorre desde 2009 nas dependências da Embraer. A pista tem 4.967 metros de extensão.

Uso de equipamentos de segurança é obrigatório. Os pilotos e seus acompanhantes precisam usar capacete e cinto de segurança, além de assinar um termo de responsabilidade. Os organizadores ficam responsáveis por checar as condições de componentes de segurança dos carros, como faróis, lanternas, luzes de freio, cinto de segurança, pneus e extintor de incêndio.

Íntegra da nota

"É com grande pesar que informamos sobre o falecimento de Wilson Araujo Coelho, participante do "Driver Top Speed 2025", durante o evento na pista da Embraer GPX em Gavião Peixoto, SP. Após completar uma volta, Wilson atingiu outro carro. Apesar do atendimento imediato da UTI móvel, ele não resistiu aos ferimentos. O evento foi encerrado imediatamente.

Wilson Araújo Coelho tinha 48 anos. Os outros envolvidos no acidente receberam atendimento imediato.

Gustavo Paulo de Freitas Valente de 42 anos e Andre Capelazo Fernandes de 43 anos sofreram ferimentos leves.

O evento adota rígidos padrões de segurança. O Driver Top Speed ocorre desde 2009 no local.

Reforçamos que todos os pilotos assinam um termo de responsabilidade, cientes dos riscos associados à velocidade, mesmo com os veículos sendo bem seguros. Wilson estava pilotando uma BMW.

Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Wilson neste momento difícil. Agradecemos a compreensão de todos."