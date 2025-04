Matais: Governo precisa mostrar que corta a própria carne em caso do INSS

Após ser revelado um esquema bilionário de fraude no INSS onde foram descontados ilegalmente R$ 6,3 bilhões de aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024, o governo precisa mostrar para a população que está 'cortando da própria carne', afirmou a colunista Andreza Matais no UOL News de hoje.

O importante é que o governo deixe claro para a população que está cortando da [própria] carne. Quem fez a investigação foi a CGU e a PF, isso é uma notícia muito boa, principalmente, eu faço essa área de investigação do jornalismo, e acompanhei assim com muito lamento o quanto que esses órgãos foram desestruturados e os funcionários ficaram muito calados na época do governo Bolsonaro, então agora a gente está vendo uma CGU forte voltando, mesmo que isso doa no próprio governo.

Andreza Matais

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, negou ter sido omisso em relação ao alerta recebido ainda em junho de 2023, que apontava fraude nos pagamentos de pensão e aposentadoria do INSS. Ele disse em ter certeza de que o caso tem "safadeza de muita gente".

Andreza destacou as participações dos governos Bolsonaro e Lula no caso, afirmando que colocar a culpa da questão do INSS só nas costas de Bolsonaro não vai colar.

A CGU no governo Bolsonaro foi completamente desmontada, assim como todos os órgãos de investigação, como a Polícia Federal, todos esses órgãos aí, a AGU, que fazem nessas investigações, eles foram desmontados, a própria Polícia Federal também, a gente lembra das diversas intervenções do Bolsonaro ali na Polícia Federal, trocou o diretor, a gente nem conseguia decorar o nome do diretor, ele já trocava, ele dizia que na família dele ninguém mexia.

Então no governo Lula tem esse mérito, da gente lembrar que essa investigação, embora ela tenha ocorrido, esses fatos tenham ocorrido no governo Lula, não dá para colocar só nas costas de Bolsonaro, que também fica fácil, ah, a ABIN espionou Itaipu, o Paraguai, então é culpa do Bolsonaro, agora essa questão do INSS, é culpa do Bolsonaro, isso não vai colar.

Andreza Matais

Pesquisa acende sinal vermelho com reprovação de Trump nos EUA, diz Matais

A colunista Andreza Matais declarou que as recentes pesquisas de popularidade nos Estados Unidos apontando a reprovação do presidente Donald Trump acendem um sinal vermelho sob seu governo.

O Trump não está fazendo surpresa para ninguém. Ele foi eleito com essas bandeiras, o problema é que o impacto inicial não está agradando o seu eleitorado, os números acendem bastante um sinal vermelho para o governo.

Na medida que o Trump perder apoio popular, já começa a ficar ainda mais complicada a situação dele, porque a perda de apoio popular também implica em perda de apoio da sua base no Congresso Nacional, ninguém vai apoiar um presidente que está sem apoio popular.

Ele vai ter que fazer um ajuste de rumos, se esperava que essas medidas para tentar recuperar a economia norte-americana, e todo esse discurso que o Trump tem feito, é o discurso que o elegeu. Mas também o Trump foi eleito porque o Biden foi um governo muito fraco e que no final já não conseguia mais articular e a Câmara não conseguiu ter esse apoio porque se demorou muito a apoiá-la.

Andreza Matais

O presidente Donald Trump registrou o menor índice de aprovação dos últimos 80 anos para o período, segundo pesquisa divulgada hoje pelo jornal Washington Post, ABC News e Instituto Ipsos.

Segundo o levantamento, 55% dos eleitores entrevistados desaprovam como o presidente norte-americano conduz seu trabalho. Outros 39% aprovam e 5% não responderam.

Ele vai ser obrigado agora a fazer alguns recursos táticos para não perder o apoio do eleitorado. Se ele tem o apoio do eleitorado, aí ele vai avançando nesse plano dele de dominação do mundo, que me parece muito característico do que o Trump quer fazer.

Nesse caso é uma parcela muito grande do eleitorado dele, inclusive, então acho que ele já vai ter que ter um pouquinho mais de preocupação com relação a isso.

Andreza Matais

Assista ao comentário:

