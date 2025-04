Por menos de R$ 100, máquina de tosa promete economia com pet shop

Para quem cuida de um pet, o serviço de tosa pode pesar bastante no bolso. Por isso, uma das alternativas para economizar é ter uma máquina de tosa em casa para fazer por conta própria. E o Guia de Compras UOL achou um modelo que promete performance profissional e se destaca como "queridinha" entre consumidores —foram mais de 400 compras só no mês passado na Amazon.

A seguir, detalhamos o que os compradores e o fabricante dizem sobre o produto.

O que o fabricante diz sobre essa máquina?

Indicada para animais de pequeno e médio porte com pelos finos

Lâmina de aço inoxidável ajustável para comprimento de corte de 0,5 mm ou 1 mm

Operação estável, sem aquecimento e silenciosa

Bateria com duração de até 120 minutos de uso contínuo; carregamento em 3 horas

Pode ser conectada ao cabo de alimentação para uso sem interrupção

Vem com quatro pentes (3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm) para deixar o pelo mais curto ou mais comprido

Bivolt

O que diz quem a comprou?

O produto tem mais de 1.300 avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 (a pontuação máxima é cinco estrelas). Confira a segui algumas opiniões de compradores.

Muito boa. Não machuca o pet. Ótima para tosa higiênica.

Viviane

Atendeu às minhas expectativas. Boa qualidade, funciona bem e veio bem completa. É leve, não faz muito ruído e corta bem os pelos --somente os mais grossos e juntinhos que fica ruim de cortar.

Antônio Gelcivan

Muito boa mesmo, me surpreendeu muito. Tosei meu cachorro de tamanho grande e a bateria caiu de 100% para 75% com duas horas de uso. A autonomia é muito grande.

Freddy Holanda

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas pessoas reclamam que a máquina não tosa bem e esquenta demais.

Gostei de algumas características: silenciosa, não assusta o cão, bateria dura bem, por não ter fio, cabo, facilita bastante. Ponto muito ruim: veio praticamente sem corte. Horrível para cortar, desde o primeiro uso.

Gilca Dalva Gomes

Comprei a máquina justamente pelos ótimos comentários, mas não tive sorte. A máquina quase não cortou nada dos pelos e esquentava muito rápido. Solicitei a devolução e estou aguardando.

Simone P.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.