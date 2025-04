Geolocalização de fone de ouvido leva polícia a homem que roubou residência

No último sábado, um homem foi preso na zona sul de São Paulo, após ser apontado como suspeito de participar de um roubo a residência na zona oeste da cidade.

A localização de um fone de ouvido, levado durante o crime, foi essencial para a polícia encontrar o suspeito. As informações são da SSP (Secretária da Segurança Pública de São Paulo).

O que aconteceu

Um homem de 28 anos foi preso na Vila Capela, zona sul de São Paulo. Ele é suspeito de envolvimento em roubo ocorrido na última sexta-feira, no Jardim Paulista.

A quadrilha levou dinheiro, pertences e o fone de ouvido da casa invadida. O fone, que enviava a localização, foi usado para localizar o suspeito.

O carro da família foi encontrado abandonado logo após o crime. Policiais do Garra avisaram as vítimas para informar qualquer pista que surgisse.

Foi quando o dono da casa rastreou a localização do fone de ouvido roubado. As informações foram repassadas ao delegado ontem.

Com posse da localização, a polícia percorreu o trajeto do dispositivo, passando por Diadema e centro da capital. O percurso terminou na zona sul, onde foi feita a abordagem, na região da Vila Capela.

Homem foi encontrado com fone de ouvido no bolso. Ele foi abordado, negou participação, mas imagens de câmeras de segurança mostram um suspeito com as mesmas características que o abordado com o item.

Confissão e apreensão de dinheiro e objetos. Na casa do suspeito, a polícia encontrou R$ 9,8 mil em dinheiro, joias e uma blusa usada no roubo - ao ser confrontado com as imagens, o suspeito acabou confessando o crime, de acordo com a SSP.

A vítima reconheceu o suspeito na 3ª Delegacia Seccional. A prisão temporária foi decretada e as investigações continuam para localizar os demais envolvidos.