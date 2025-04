Justiça decreta prisão preventiva de ex-CEO da Hurb

Em audiência de custódia realizada hoje, a Justiça determinou a prisão preventiva do empresário João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO da Hurb. Ele é investigado por furtos de obras de arte.

O que aconteceu

Prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O juiz afirmou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, em razão "da concreta periculosidade do custodiado e da pluralidade de suas condutas".

João Ricardo Mendes é investigado por furtos de obras de arte. Imagens de câmeras de segurança mostram o executivo levando as peças de um hotel de luxo e de um escritório de arquitetura, que ficam em um shopping, ambos na Barra da Tijuca. Entre as obras que teriam sido levadas pelo empresário estão um quadro e três esculturas, avaliados em R$ 23 mil.

Após analisar as imagens, a polícia foi até a casa do executivo na sexta-feira. Segundo os agentes, ele tentou fugir, mas acabou detido.

Quem é João Ricardo Mendes

João Ricardo Mendes começou a empreender aos 18 anos. Ele abriu uma barraca de bebidas na Praia do Pepê, no Rio de Janeiro.

Fundou o Hotel Urbano, que viraria o Hurb, em 2011. Inspirado pelo site Peixe Urbano, o empresário e seu irmão abriram a empresa para vender pacotes de viagens, em meio à febre das compras coletivas no Brasil.

Durante a pandemia, no entanto, a empresa entrou em crise. No auge da covid-19, a empresa vendeu pacotes abaixo do valor de mercado. Quis manter o modelo de negócio no pós-pandemia, mas passou a ter dificuldade para cumprir com os contratos firmados.

Em 2023, João Ricardo Mendes foi pego fazendo ameaças e xingando clientes em grupos de WhatsApp. Em um grupo de reclamações sobre a plataforma, o ex-CEO xingou e ameaçou clientes, além de vazar seus dados, dizendo "para quem quiser passar trote."

O executivo renunciou ao cargo de CEO da Hurb depois do bate-boca com os clientes. Disse em carta que tiraria uma licença para aprender a liderar e para lidar com problemas pessoais.

No ano passado, ele esteve envolvido em uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O empresário foi denunciado por um ex-funcionário da Hurb, que o acusou de ameaça de violência física, injúria racial, humilhação e calúnia.