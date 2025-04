Iraque prende suposto membro do EI por incitar ataque em Nova Orleans

As autoridades iraquianas prenderam um suposto membro do grupo Estado Islâmico (EI) por incitar um atropelamento que matou 14 pessoas em janeiro na cidade americana de Nova Orleans, informou o Judiciário iraquiano neste domingo (27).

A cidade no sul do estado da Louisiana entrou em pânico nas primeiras horas do Ano Novo, quando um veterano do Exército dos EUA, que segundo o FBI havia jurado lealdade ao EI, dirigiu uma caminhonete contra uma multidão em um bairro popular.

A polícia matou o motorista a tiros.

O Conselho Judicial Supremo do Iraque disse que um membro do EI "foi preso por incitar o ataque" após receber um pedido de Washington para ajudar na investigação.

Ele será julgado no Iraque com base na lei antiterrorismo, indicou.

Embora o país tenha proclamado a derrota do grupo jihadista em seu território em 2017, algumas células permaneceram ativas e realizam ataques esporádicos contra o exército e a polícia.

Segundo um relatório recente da ONU, as operações antiterrorismo lideradas pelo governo mataram quase metade dos líderes do grupo no Iraque.

O EI declarou um "califado" em 2014 após tomar grande parte do Iraque e da Síria, iniciando um domínio marcado por atrocidades.

© Agence France-Presse