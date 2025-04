Homem que matou 11 em atropelamento no Canadá já era conhecido da polícia

O motorista de 30 anos suspeito de atropelar uma multidão e matar ao menos 11 pessoas no Canadá durante um festival filipino já era conhecido da polícia.

O que aconteceu

Suspeito tem histórico significativo de interações com a polícia, diz chefe interino de polícia de Vancouver, Steve Rai. Segundo a polícia, o homem já era conhecido da corporação por questões relacionadas à saúde mental.

Polícia descartou indícios de terrorismo. As autoridades policiais de Vancouver descartaram desde a manhã de hoje sinais de terrorismo no ato. No início da tarde [horário de Brasília], Rai disse novamente não haver ligação com terrorismo. "Para ser terrorismo, deveria haver uma ideologia política ou religiosa por trás", disse. "Não há indicação de que este indivíduo tivesse isso."

Até o momento, a polícia confirmou ao menos 20 pessoas feridas. O atropelamento ocorreu durante o festival filipino Lapu Lapu Day.

Há homens, mulheres e jovens entre os mortos, segundo as autoridades policiais. "Não posso entrar em detalhes sobre as idades [das vítimas], mas é uma tragédia para muitas famílias", afirmou ele em coletiva de imprensa realizada pelo Departamento de Polícia de Vancouver.

Cerca de 100 policiais trabalhando nas investigações. O chefe da polícia disse embora não estivesse preparado para falar sobre a motivação do crime, poderia afirmar que não se tratou de terrorismo. "Posso afirmar com confiança que as evidências não nos levam a acreditar que foi um ato de terrorismo".

Dia mais sombrio da história de Vancouver, afirmou o chefe da polícia. Rai disse ainda que não iria identificar publicamente o suspeito porque ainda não foram apresentadas as acusações formais. Ele se referiu ao atropelamento como "ato de violência sem sentido e de partir o coração".

Polícia organizou uma coletiva de imprensa para divulgar informações sobre o atropelamento. A divulgação das informações ocorreu na sede da instituição em Vancouver. Entre as informações passadas, o chefe da instituição anunciou que o número de mortes subiu de 9 para 11.

Motorista é suspeito de atropelar multidão e matar ao menos 11 pessoas em festival filipino Imagem: Montagem / Reprodução Redes sociais

Festival filipino no Canadá

Uma multidão participava de uma celebração filipina em homenagem a uma liderança indígena no bairro de Sunset on Fraser. O incidente ocorreu por volta das 20h de ontem (0h no horário de Brasília), segundo a polícia do Canadá.

Testemunha relatou que viu um veículo preto trafegando de forma irregular na área do festival. O relato menciona que o carro passava pela área poucos minutos antes de as pessoas serem atingidas.

Centro de assistência às vítimas foi montado no local. Uma base de assistência 24 horas foi montada em um local próximo a onde ocorreu incidente. Cerca de cem agentes da Polícia de Vancouver e profissionais do Serviço de Atendimento às Vítimas foram mobilizados para ajudar familiares de vítimas.

Dia de Lapu-Lapu marca a Batalha de Mactan, em 27 de abril de 1521. Neste dia, o indígena liderou a resistência de seu povo contra as forças espanholas comandadas pelo navegador português Fernão de Magalhães.

Lapu-Lapu é celebrado como o primeiro herói anticolonial das Filipinas. Segundo as tradições filipinas, ele é considerado um ícone da luta contra o imperialismo europeu. O dia 27 de abril foi reconhecido como feriado nas Filipinas em 2017, pelo então presidente Rodrigo Duterte, que assinou uma proclamação decretando a data como o Dia de Lapu-Lapu.

Autoridades lamentam incidente

Prefeito de Vancouver, Ken Sim, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à comunidade filipina. "Estou chocado e profundamente triste com o terrível incidente no evento do dia de Lapu-Lapu de hoje", escreveu o prefeito no X. "Nossos pensamentos estão com todos os afetados e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil".

Primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney afirmou estar devastado com o incidente. "Estou devastado ao saber dos terríveis eventos no festival Lapu Lapu, em Vancouver, no início desta noite", escreveu no X. "Apresento minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver. Estamos todos de luto com vocês. Estamos monitorando a situação de perto e agradecemos aos nossos socorristas pela rápida ação."

* Com informações da Reuters