Flamengo sobra e goleia o Corinthians no estádio do Maracanã

? Flamengo (@Flamengo) April 27, 2025

Segundo tempo

O Corinthians até retornou mais animado após a pausa do intervalo, apesar de não contar mais com o holandês Memphis Depay (que deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores na perna direita), mas pouco ameaçou a meta do goleiro Rossi.

O Flamengo administrou o jogo com um sistema defensivo bem posicionado e seguro o tempo todo. Cadenciava a partida quando o adversário tentava acelerar e ainda ameaçava o gol de Hugo com boas chegadas, sobretudo com Pedro e Arrascaeta.

E foi o camisa 10 da Gávea que entrou na área e sofreu um pênalti aos 27 minutos. Após revisão do VAR, o árbitro confirmou a marcação e Pedro deu números finais ao placar, batendo forte, sem chance para Hugo. Os últimos minutos foram ao som de "olé" da torcida do Flamengo, que lotou o Maracanã e saiu satisfeita.