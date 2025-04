'Ficou tudo branco', adolescente é atingida por raio enquanto via TikTok

Do UOL, em São Paulo

Na última sexta-feira, uma adolescente australiana passou por um momento assustador ao ser atingida por um raio enquanto estava no celular mexendo no TikTok, deitada em sua cama, em Queensland.

Na região, havia alertas de tempestades registrados pelas autoridades meteorológicas. As informações são do New York Post, que entrevistou a jovem.

O que aconteceu

Uma adolescente de 17 anos foi atingida por um raio enquanto usava o celular. Bloom Kermode, 17, estava deitada no quarto, prestes a dormir em Queensland e rolava a tela do TikTok quando o raio atingiu o telhado de sua casa em Yandina Bli Bli Road.

Impacto do raio provocou incêndio imediato. "Tudo estava pegando fogo, então pensei: 'Preciso sair daqui', então peguei meu cachorro, saí e fui embora", relatou Bloom ao New York Post. O telhado desabou, o cobertor pegou fogo e as laterais da cama também.

Teve um grande estrondo, tudo ficou branco e meu corpo inteiro começou a tremer - tudo estava explodindo

Bloom Kermode, 17, em entrevista ao New York Post



Porque eu estava com o telefone na mão, a corrente elétrica passou por mim, e meu braço ficou dormente. Parecia que eu estava tendo uma convulsão

Bloom Kermode

A casa sofreu grandes danos após a descarga elétrica. Além do fogo, todas as tomadas da casa explodiram devido ao impacto do raio, causando ainda mais destruição.

A adolescente foi levada ao hospital, mas estável. Bloom foi encaminhada ao Hospital de Nambour com dores no pescoço, mas seu estado de saúde foi considerado estável.

Outro caso registrado na mesma madrugada. Uma segunda mulher sofreu queimaduras leves após ser atingida por um raio em sua casa, na Coutts Drive, Burpengary, por volta das 2h54 da manhã. Ela também está em condição estável.

Região estava sob alerta de tempestade severa. O Bureau of Meteorology havia emitido alerta de tempestades severas para o sudeste de Queensland na manhã da última sexta-feira, após fortes chuvas atingirem a região da Sunshine Coast. A previsão destacava que um sistema de baixa pressão e uma frente superior causariam chuvas intensas e tempestades nas comunidades de Gold Coast, Coolangatta, Beenleigh, Jimboomba e Mount Tamborine.