Ex-funcionário da Disney é condenado por hackear cardápios de parques

Do UOL, em São Paulo

Michael Scheuer, 40, foi condenado na quinta-feira (24) a três anos de prisão após confessar ter hackeado o sistema de cardápio dos parques Walt Disney World. Crimes ocorreram após sua demissão.

O que aconteceu

Uma série de invasões cibernéticas foram registradas. Nelas, Scheuer trocava preços e "informações sobre alimentos alérgenos em cardápios de restaurantes para indicar que os alimentos eram seguros para determinados clientes, quando na verdade não eram", diz nota do Gabinete do Procurador dos EUA, no Distrito Central da Flórida.

Scheuer também acrescentou palavrões aos cardápios. Além disso, mudou informações sobre as regiões vinícolas colocando referências de locais de recentes tiroteios em massa. O criminoso também tentou bloquear o acesso de funcionários da empresa às suas contas.

Crimes começaram após considerar sua "demissão controversa", dizem os promotores do caso. O condenado era gerente de produção dos cardápios do Walt Disney World, quando foi demitido em junho de 2024.

Em janeiro deste ano, se declarou culpado. Após passar por audiência, Scheuer foi condenado por cometer roubo de identidade qualificado e transmitir intencionalmente um programa, código ou comando para um computador protegido, causando danos intencionais. Sua pena é de três anos de prisão e o pagamento de US$ 687.786 (cerca de R$ 3,91 milhões) em restituição à Disney.

"Ele está muito arrependido e pediu desculpas às vítimas durante a audiência", diz seu advogado David Haas, à NBC. Ainda segundo o defensor, Scheuer deve cumprir 85% de sua sentença, considerando os seis meses que já passou recluso.

Ele está ansioso para voltar para casa, para a esposa e as três filhas pequenas. Ele era o único ganha-pão da família, pois a esposa tem vários problemas de saúde e educa os filhos em casa, então ele procurará trabalho após ser solto.

David Haas, advogado, à NBC

Caso foi investigado pelo FBI. Participaram da investigação a Divisão de Tampa da Agência de Residentes de Orlando e pela Divisão de Tampa do FBI.