'Estamos todos em luto', diz primeiro-ministro do Canadá após atropelamento

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, manifestou solidariedade às vítimas do atropelamento em um festival filipino, no Canadá. O incidente ocorreu às vésperas das eleições legislativas no país.

O que aconteceu

Primeiro-ministro sinalizou interromper a campanha ao manifestar apoio à comunidade filipina. "Fiquei arrasado ao saber dos eventos horríveis no festival Lapu Lapu em Vancouver mais cedo esta noite", escreveu ele no X. "Ofereço minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver. Estamos todos de luto".

Ele também agradeceu aos socorristas e disse que a situação seria monitorada de perto. Um centro de assistência 24h foi montado no local para oferecer suporte às vítimas. Agentes da Polícia de Vancouver e profissionais do Serviço de Atendimento às Vítimas se mobilizaram para ajudar familiares de vítimas.

O líder conservador Pierre Poilievre também expressou solidariedade e apoio às vítimas. "Estou chocado com as notícias horríveis que surgiram hoje à noite no Festival Lapu Lapu Day de Vancouver", afirmou. "Meus pensamentos estão com a comunidade filipina e todas as vítimas desse ataque sem sentido. Agradecemos aos socorristas que estão no local enquanto aguardamos mais notícias."

Quem é Mark Carney

Economista Mark Carney, 59, foi eleito o novo líder do Partido Liberal do Canadá. Ele assumiu como primeiro-ministro pelos próximos meses após a renúncia de Justin Trudeau. Ele comandou os bancos centrais do Canadá e da Inglaterra e adotou um discurso de retaliação contra os EUA pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Carney se tornou a primeira pessoa nunca eleita para um cargo político a ocupar a função de premiê no Canadá. Apesar da falta de experiência política, ele disse que seu histórico como a primeira pessoa a servir como chefe de dois bancos centrais significava que ele seria o melhor candidato para lidar com Trump.

Em 2013, Mark Carney se tornou o primeiro chefe estrangeiro do Banco da Inglaterra. Nunca antes alguém liderou dois bancos centrais do G7. Muitos especialistas o consideram responsável pela estabilidade que prevaleceu durante o Brexit, a saída dos britânicos da União Europeia. Ele tem o perfil de um gestor internacional, acostumado a lidar com crises.

Carney tem como prioridade negociar com o presidente dos EUA, Donald Trump, tarifas impostas ao Canadá. Durante a campanha, o economista defendeu que o governo canadense retaliasse os EUA com novas tarifas. "Não podemos permitir que Trump vença", afirmou Carney em seu primeiro discurso como premiê.

Carro invade festival filipino no Canadá e deixa ao menos 9 mortos Imagem: Reprodução Redes Sociais

Incidente matou 9 pessoas em festival filipino

Uma multidão participava de uma celebração filipina em homenagem a uma liderança indígena no bairro de Sunset on Fraser. O incidente ocorreu por volta das 20h de ontem (0h no horário de Brasília), segundo a polícia do Canadá.

Número total de vítimas ainda não foi divulgado. O crime está sendo investigado pela Seção de Crimes Graves do Departamento de Polícia de Vancouver.

Testemunha relatou que viu um veículo preto trafegando de forma irregular na área do festival. O relato menciona que o carro passava pela área poucos minutos antes de as pessoas serem atingidas.

Um homem de 30 anos foi detido no local, segundo divulgou a polícia de Vancouver. A prisão foi anunciada pela instituição em uma publicação na rede social X. As circunstâncias do incidente ainda estão sendo investigadas. O suspeito está sob custódia da polícia.

Polícia descarta ato de terrorismo. "Neste momento, estamos confiantes de que este incidente não foi um ato de terrorismo", informou a autoridade policial.

Autoridades lamentam incidente

Prefeito de Vancouver, Ken Sim lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à comunidade filipina. "Estou chocado e profundamente triste com o terrível incidente no evento do dia de Lapu-Lapu de hoje", escreveu o prefeito no X. "Nossos pensamentos estão com todos os afetados e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil".

Dia de Lapu-Lapu marca a Batalha de Mactan, em 27 de abril de 1521. Neste dia, o líder indígena liderou a resistência de seu povo contra as forças espanholas comandadas pelo navegador português Fernão de Magalhães.

Lapu-Lapu é celebrado como o primeiro herói anticolonial das Filipinas. Segundo as tradições filipinas, ele é considerado um ícone da luta contra o imperialismo europeu. O dia 27 de abril foi reconhecido como feriado nas Filipinas em 2017, pelo então presidente Rodrigo Duterte, que assinou uma proclamação decretando a data como o Dia de Lapu-Lapu.