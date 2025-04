Escorredor de alimentos está por menos de R$ 20; o que diz quem comprou

O Guia de Compras UOL encontrou um "achadinho" que pode te ajudar na cozinha: um escorredor multiuso. Ele pode ser usado para escorrer água do arroz, macarrão, salada ou legumes e está com desconto de 41%, custando R$ 19 na Shopee.

Segundo o fabricante, o escorredor torna a rotina na cozinha mais prática e organizada, além de ser fácil limpar após o uso. Descubra mais informações sobre o produto e as principais avaliações:

O que diz o fabricante sobre o escorredor?

Feito de plástico livre de produtos tóxicos

Possui alças e pés de apoio para evitar contato direto com superfícies

Pode ser usado para escorrer alimentos, lavar frutas e legumes, armazenar utensílios e entre outras funções

Recomendado para o uso diário na cozinha

Disponível em diferentes cores, que variam de preço

O que diz quem comprou?

O escorredor soma mais de mil avaliações de consumidores na Shopee, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Resistência, qualidade do material e tamanho são as principais características elogiadas por quem comprou.

Material excelente, plástico firme e grosso, que vai durar muito. E em relação à entrega, foi muito rápido e a postagem rápida também, chegou muito antes do prazo, eu estava precisando.

Liddy Alves

Super recomendo esse escorredor de macarrão. Dá para lavar e coar salada. O escorredor é grande, perfeito, lindo, e veio na cor vermelho bordô. O plástico é super grosso, resistente e o escorredor é alto, então eu super recomendo.

Luciane Veiga

Chegou certinho, sem nenhum defeito. É maior do que eu estava imaginando e o plástico é bem resistente.

Lary

Gostei bastante, é maior do que imaginei (gostei). Plástico bem resistente e chegou dentro do prazo.

Rosemeire Mota Anjos

Pontos de atenção

Há também consumidores que criticam o tamanho, o acabamento e alegam que os furos são grandes demais para escorrer alimentos menores, como o arroz. Confira os comentários a seguir:

O material parece bom, só achei muito pequeno.

Fernanda Cardoso

A qualidade é nota 1000, mas a cor deixou um pouco a desejar, pois não é um vermelho mesmo. Parece a cor de um tomate maduro, por exemplo. É como a cor da polpa de uma goiaba, um pouco mais forte. Embora a câmera do meu celular esteja captando um vermelho bem vivo, não é assim. Mas, quem não faz questão de cor, eu indico com certeza. A qualidade do produto é excelente, porém achei os orifícios um tanto grande para os grãos de arroz, acho que se encaixa melhor como escorredor de macarrão.

Cleusa Pereira

Ele pode ser escorredor de qualquer outro alimento que não seja arroz. Os furos são grandes demais para impedir que o arroz "escape".

Matheus Henry

O acabamento do escorredor é bem ruim.

Nanda Reis

