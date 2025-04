Coreia do Norte confirma envio de tropas à Rússia

A Coreia do Norte confirmou que enviou tropas à Rússia, informou nesta segunda-feira (28, data local) a agência estatal de notícias KCNA, ao assegurar que seus soldados ajudaram Moscou a recuperar território sob controle ucraniano na região fronteiriça de Kursk.

Essa confirmação chega dias depois de a Rússia admitir a participação de forças de Pyongyang em seu conflito com a Ucrânia.

As agências de inteligência da Coreia do Sul e de países do Ocidente já vinham afirmando há meses que a Coreia do Norte tinha enviado 10.000 soldados à região administrativa (oblast) de Kursk.

"Subunidades das forças armadas", segundo a Comitê Militar Central da Coreia do Norte na informação da KCNA, teriam "participado das operações de libertação das áreas de Kursk, de acordo com as ordens do chefe de Estado".

A decisão do líder norte-coreano Kim Jong Un de enviar tropas, segundo a agência, se insere em um tratado de defesa entre os dois países.

"Os que lutaram por justiça são todos heróis e representantes da honra da pátria", disse Kim segundo a KCNA, que acrescentou que um monumento às "façanhas de batalha" será construído em breve na capital.

Segundo a Comitê Militar Central, "as operações de libertação da região de Kursk" das forças ucranianas "foram concluídas vitoriosamente".

bfm/liu/mba/eg/dga/arm/rpr

© Agence France-Presse