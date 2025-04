Geada e temperatura de 5º; frente fria chega ao Sul do Brasil na terça

Uma frente fria causada por um ciclone extratropical no Atlântico Sul vai avançar a partir da próxima terça-feira (29), começando pelo Sul do país, trazendo chuvas, baixas temperaturas. No Paraná são previstas geadas.

O que aconteceu

Temperaturas mais baixas do ano até agora no Paraná. De acordo com Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a partir de terça-feira são esperadas geadas com tempo frio e seco na região centro-sul paranaense. Os termômetros podem chegar à temperatura mínima de 5º C em General Carneiro e em toda a região do extremo sul do estado. Na capital Curitiba, a mínima pode atingir 13º C, com máxima de 21º C.

Rio Grande do Sul começa a sentir mudanças ainda neste domingo (27). Segundo informações do MetSul, deve chover em grande parte do norte do estado. Na terça-feira, quando a frente fria se finca no estado, a mínima prevista é de 14º C e máxima de 15º C.

Santa Catarina deve ter clima mais estável. Previsões do Climatempo mostram que a temperatura na próxima terça em Florianópolis fica na casa entre dos 14º C aos 22º C — e sem chuvas.

Chuva deve atingir outros estados

Chuva chega aos estados de São Paulo e Mato Grosso a partir deste domingo. Previsões do MetSul apontam instabilidades do período da tarde para o fim do dia.

Risco de temporal no Mato Grosso do Sul. De acordo com um alerta emitido pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado pode receber chuvas de até 100 milímetros com ventos intensos de até 100 km/h neste domingo. Há risco de queda de energia elétrica e de galhos de árvores, além da probabilidade de alagamentos e descargas elétricas.

Goiás, Sul de Minas e Rio de Janeiro também serão atingidos. A frente fria deve atuar na segunda-feira nestes estados, que podem receber maior incidência de nuvens e até pancadas de chuva.

No Nordeste, apenas a Bahia pode ser atingida. A previsão é de chuvas intensas a partir da primeira semana de maio devido a influência da frente fria no oceano. Há riscos de alagamentos e deslizamentos de terra.

Região Norte não deve ser impactada por estar mais afastada do oceano.

Previsões para terça-feira

No Sudeste, o maior impacto será no Rio de Janeiro. Na terça-feira a capital fluminense deve ter temperatura mínima de 19º C e máxima de 24º C, uma diferença de pelo menos 9º C do dia anterior — que promete máxima de 33º C. Na capital paulista, mínima de 14º C e máxima de 20º C. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, as temperaturas variam de 18º C a 25º C.

No Centro-Oeste temperaturas se manterão altas. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o dia começa com 23º C e vai aos 28º C. A previsão é a mesma para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As informações são portal Climatempo.